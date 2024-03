Helldivers 2: Kommt eine weitere Fraktion ins Spiel?

Auf der einen Seite die Bugs. Auf der anderen Seite die Roboter. Bugs und Bots töten. Irgendwie eine witzige Ironie, wenn man genau darüber nachdenkt. Immerhin kommen beide in anderen Spielen ja auch vor. Doch was hat es mit mysteriösen blauen Lichtern in Helldivers 2 auf sich? Welche neue Fraktion tritt Helldivers 2 bei?

Die Spieler von Helldivers 2 haben kürzlich über mysteriöse blaue Laser berichtet, die im Spiel auftauchen und sogar tödlich sein können. Obwohl das Entwicklerstudio Arrowhead Game Studios behauptet, dass diese Laser keinen Schaden anrichten können, scheint es, als würden sie auf etwas Größeres hinweisen.

Helldivers 2: Welche Fraktion ist der dritte Feind der Super Erde?

Arrowhead Game Studios hat kürzlich neue Inhalte wie den “EX-45 Patriot Exosuit” und den Premium-Kriegsbund “Cutting Edge” eingeführt. Doch die Spieler haben auch Hinweise auf eine mögliche dritte Fraktion entdeckt – die Illuminaten.

Die Illuminaten, bereits im ersten Helldivers präsent, sind bekannt für ihre fortschrittliche Technologie und ihre Bedrohung für die Super Erde. Obwohl sie in der Fortsetzung zunächst fehlten, könnten sie nun zurückkehren, um Chaos zu stiften.

Während die Spieler auf die offizielle Bestätigung warten, können sie sich auf die bevorstehende Bedrohung vorbereiten und weiterhin das actiongeladene Gameplay von Helldivers 2 auf PS5 und PC genießen. Mit über acht Millionen verkauften Exemplaren hat das Spiel bereits eine große Fangemeinde gefunden.

Bleib dran, um mehr über die mysteriösen blauen Laser und die potenzielle Ankunft der Illuminaten in Helldivers 2 zu erfahren. Super Earth braucht deine Hilfe mehr denn je zuvor. Hol schon mal deine Freunde.

Helldivers 2 ist jetzt für Windows PC (Steam) und PS5 verfügbar.