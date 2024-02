Helldivers 2: Die Entwicklung dauerte fast 8 Jahre!

Der aktuelle Action-Kracher Helldivers 2 hat nicht nur die Spieler mit seinem spaßigen Gameplay, großartigem Humor und unterhaltsamem Leveldesign begeistert, sondern auch einen langen Entwicklungsprozess hinter sich. Laut Johan Pilestedt, dem CEO des Entwicklerstudios Arrowhead, hat es satte 7 Jahre und 11 Monate gedauert, um das Spiel von Grund auf zu erschaffen.

“Helldivers 2 wurde endlich veröffentlicht, und ich habe 7 Jahre, 11 Monate und 26 Tage meines Lebens damit verbracht, ein Spiel zu machen, das sich zu einer Farce meiner Lieblingsfilme und Bücher aus meiner Kindheit entwickelt. Danke an euch alle, dass ihr euch am Scherz beteiligt habt, die Last eines totalitären Soldaten zu tragen”, verkündet Johan Pilestedt in einem neuen Beitrag auf “X”.

Helldivers 2: Warum dauerte die Entwicklung so lange?

Dies bedeutet auch, dass die Entwicklung von Helldivers 2 kurz nach der Veröffentlichung des ersten Helldivers begann, einem Top-Down-Shooter, der im Jahr 2015 für PlayStation-Plattformen und PC erschien. Johan erweitert auch seine Inspirationen hinter dem Konzept der neuesten Helldivers-Iteration und nennt Serious Sam und Aliens vs Predator.

“Dieses Spiel schwirrte mir im Kopf herum, seitdem ich mit ein paar Online-Freunden versucht habe, ein SST-Mod für den originalen Serious Sam/ein Mod für das originale AVP zu machen, um die Erfahrung und die Farce zum Leben zu erwecken.”

Starker Ersterfolg für Action-Feuerwerk

Helldivers 2 hat bisher einen recht erfolgreichen Start hingelegt, und das zu Recht. Das Spiel erreichte auf Steam allein eine Spitzenanzahl von 155.926 gleichzeitigen Spielern. Laut dem Arrowhead-CEO hat die kumulierte Spieleranzahl (CCU) sogar die Marke von 220.000 überschritten, wenn man die Benutzerbasis der PlayStation 5 mit einbezieht. Das ist beeindruckend und motiviert die Entwickler zweifellos, die Erfolgsformel von Helldivers 2 weiter zu perfektionieren.

Der Third-Person-Shooter von Arrowhead Game Studios wurde am 8. Februar 2024 für die PlayStation 5 (PS5) und Windows PC veröffentlicht. Das Spiel soll in Zukunft weitere kostenlose Inhalte erhalten, wie die Entwickler versprechen. Freu dich also auf weitere spannende Abenteuer im Helldivers-Universum.