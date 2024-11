Neues von God of War: Was erwartet uns in den nächsten Wochen?

Fans von God of War, haben Grund zur Freude! Chris Judge, die Original-Stimme von Kratos, hat für die nächsten zwei Wochen spannende Ankündigungen zum Franchise angedeutet. Was könnte das bedeuten? Neue Spiele, ein Trailer oder sogar Überraschungen zur geplanten Serie? Es gibt einige Hinweise, was bevorsteht.

Judge hat kürzlich auf X (vormals Twitter) einen geheimnisvollen Post geteilt, in dem er von mehreren Ankündigungen sprach. Sein Hinweis, dass es „Projekte“ betreffe, sorgt nun für wilde Spekulationen in der Community. Roberto Clemente, ein Senior Animator bei Sony Santa Monica, hat diesen Teaser ebenfalls geteilt – ein weiteres Indiz, dass hier etwas auf uns zukommt.

Folge uns bei Google News

Eines der heißesten Gerüchte dreht sich um einen Trailer für die kommende Secret Level-Episode mit Kratos. Diese Episode soll am 10. Dezember gestreamt werden, was perfekt in den angedeuteten Zeitrahmen passt. Könnte Sony Santa Monica die Fans mit einem ersten Blick auf diese Episode oder sogar mit einem Einblick in neue Gameplay-Inhalte überraschen?

Warum sind die Erwartungen so hoch?

God of War hat sich als eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises etabliert. Nach dem gigantischen Erfolg von God of War Ragnarök sind die Erwartungen an zukünftige Projekte enorm. Fans hoffen auf Erweiterungen, neue Spiele oder Einblicke in die geplante TV-Serie, die von Amazon produziert wird. Die Begeisterung in der Community ist spürbar, besonders auf Plattformen wie Reddit und X, wo die Spekulationen nahezu explodieren.

Wenn du die Abenteuer von Kratos und Atreus liebst, solltest du die nächsten Wochen unbedingt im Auge behalten. Sony Santa Monica hat bewiesen, dass sie großartige Geschichten und packendes Gameplay liefern können. Egal, ob es sich um eine neue Spielankündigung, eine Erweiterung oder die Serie handelt – eines ist sicher: Fans werden nicht enttäuscht.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Derzeit ist noch ziemlich unklar, wie das nächste God of War-Spiel von Sony Santa Monica aussehen wird. Alles deutet jedoch darauf hin, dass ein neues God of War eher ein Remaster der Original-Trilogie werden könnte.