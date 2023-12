Neues God of War für PS5? – Gibt es ein Remaster der Original-Trilogie?

Das God of War-Franchise hat sich auf der PS5 mit seinen epischen Abenteuern und eindrucksvollen Storylines einen Platz in den Herzen der Spieler gesichert. Doch während die Aufregung um den Valhalla DLC für God of War Ragnarök anhält, gibt es möglicherweise auch eine aufregende Neuigkeit über ein Remaster der Original-Trilogie.

Die jüngsten God of War-Spiele haben zweifellos die PS5-Bibliothek bereichert und waren für viele Spieler das absolute Highlight auf der Konsole. Doch einige sehnen sich möglicherweise nach einem Rückblick auf die glorreichen Tage des Franchise. Neuigkeiten ranken sich um ein mögliches Remaster der ursprünglichen Trilogie.

God of War-Gerücht: Remaster der Original-Trilogie

Wenn es um die Spitze der PS5-Spiele geht, ist Kratos’ ikonisches Gesicht kaum zu übersehen. God of War: Ragnarök ist zweifellos ein großartiges Spiel, und nach dem Abschluss des Valhalla-DLCs bleibt die Zukunft des Franchise ungewiss. Doch es könnte auch einen Schritt zurück in die Vergangenheit geben, wie Nick Baker, Mitbegründer des XboxEra Podcasts, andeutet: “Ich habe mich nach dem ursprünglichen Hack ‘n Slash von God of War gesehnt.”

Baker spricht von der Möglichkeit eines Remasters der OG-Trilogie für die PlayStation.:

“Ich habe gehört, dass wir möglicherweise die OG-Trilogie ‘God of War’ als Remaster für PlayStation bekommen werden.”

Wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, könnte es bedeuten, dass PS5-Spieler erneut in die Anfänge des Franchise eintauchen, das seinen Ursprung auf der PlayStation 2 hat.

Die alte Trilogie: Zurück ins Jahr 2005

Es ist schwer zu glauben, dass das Franchise bereits 2005 begann, und viele könnten sich plötzlich sehr, sehr alt fühlen. Im Gegensatz zu den neueren Spielen, die filmischen Glanz und eine tiefere Handlung bieten, war die Original-Trilogie von God of War vollgepackt mit actiongeladenem Gameplay und überragender Gewalt, während Kratos seinen Weg durch Massen von Feinden bahnte. Diese ältere Version von Kratos war ein brutales Kraftpaket und bei weitem nicht so emotional reif wie die jüngere Version.

Die ursprüngliche God of War-Trilogie besteht aus den Spielen: God of War (2005, PS2), God of War II (2007, PS2) und God of War III (2010, PS3). Sie erzählen die Geschichte von Kratos, einem antiken griechischen Krieger, der Rache an den Göttern der griechischen Mythologie sucht.

Leider gibt es neben der Existenz eines möglichen Trilogie-Remasters keine weiteren Details.

“Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es 2024 angekündigt und 2024 veröffentlicht wird oder ob es 2025 veröffentlicht wird”, äußerte Baker.

Welches Studio soll am angeblichen Remaster von God of War für die PS5 arbeiten? Ob Santa Monica Studio die Entwicklung übernehmen wird, ist reine Spekulation, aber als langjähriger Verwalter des Franchise wäre es sinnvoll, dass das Studio sich diesem Projekt annimmt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Spekulationen bewahrheiten werden und ob ein PS5-Remaster der God of War-Original-Trilogie die Sehnsüchte der Fans nach einem Hauch von Nostalgie stillen wird.