God of War: Ragnarok – Valhalla DLC angekündigt

God of War Ragnarok Valhalla wurde bei den Game Awards angekündigt. Die God of War-Serie ist eines der führenden Franchises von PlayStation und begann in den frühen 2000er Jahren mit der PlayStation 2. Sie wurde damals für ihren gewalttätigen und befriedigenden Kampf sowie ihre epische Skala gelobt. Die Serie verblasste gegen Ende des Lebenszyklus der PS3 mit God of War 3 und einem Prequel-Spiel namens God of War: Ascension.

Fast ein ganzes Jahrzehnt später kehrte sie zurück mit God of War, einem sanften Reboot, der eine viel reifere Geschichte, ein völlig neues Kampfsystem und einen Fokus auf die emotionale Belastung von Kratos’ Vergangenheit hatte. God of War Ragnarok wurde bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr von Kritikern gefeiert, aber es ließ die Fans darüber nachdenken, was als nächstes kommt.

God of War Ragnarok Valhalla kommt!

Während der Game Awards wurde angekündigt, dass God of War Ragnarok einen neuen DLC namens Valhalla erhält. Der neue DLC wird völlig kostenlos sein und uns wieder in die Rolle von Kratos versetzen, wenn er auf eine ‘tief persönliche’ und ‘reflektierende Reise’ geht. Der DLC scheint sich darauf zu konzentrieren, Kratos’ Grenzen zu testen, während er Herausforderungen und Bosse in einem neuen roguelite-Abenteuer bezwingt.

Der DLC wird nächste Woche am 12. Dezember kostenlos veröffentlicht, was für die Fans eine ziemlich lustige Überraschung ist. Unten können Sie eine Beschreibung lesen und den Trailer für God of War Ragnarok Valhalla sehen.

‘Begebt euch mit Kratos nach Valhalla auf eine tief persönliche und reflektierende Reise zu einer Zukunft, die er nie für möglich gehalten hätte. Meistert Herausforderungen von Geist und Körper auf einem sich entfaltenden Abenteuer, das den geliebten Kampf aus God of War Ragnarök mit brandneuen Elementen verbindet, die vom Roguelike-Genre inspiriert sind.’

Es sieht so aus, als ob Atreus im DLC nicht anwesend sein wird (und ich danke den Göttern dafür!) , also können wir erwarten, dass dies nach der Geschichte von God of War Ragnarok stattfindet. Am Ende dieses Spiels entschied sich Atreus, alleine loszuziehen und sich von seinem Vater zu trennen. Die beiden hatten einen emotionalen Abschied und es ist unklar, wie das nächste God of War-Spiel aussehen könnte. Wird es sich ausschließlich um Atreus drehen? Wer weiß!

Habt ihr mit einem DLC gerechnet?

Auf jeden Fall scheint dieser DLC Kratos die Chance zu geben, sich allein mit seinen Dämonen auseinanderzusetzen. Es ist unklar, wie lange es dauern wird, ihn zu vervollständigen, aber die Tatsache, dass wir nicht wirklich mit einem DLC gerechnet hatten, macht ihn zu einer willkommenen Ergänzung des Spiels.

Wird es ein weiteres God of War geben? Es scheint wahrscheinlich, dass wir ein neues God of War bekommen, da Ragnarok bisher 15 Millionen Exemplare verkauft hat. Mit einem solchen Erfolg scheint es wahrscheinlich, dass PlayStation das Momentum aufrechterhalten und sicherstellen möchte, dass es mehr Fortsetzungen gibt. Ragnarok brauchte etwa 4 Jahre bis zur Veröffentlichung, aber es wäre wahrscheinlich früher herausgekommen, wenn nicht die Pandemie gewesen wäre. Hoffentlich können wir in ähnlichem Zeitrahmen mit einem neuen God of War-Spiel rechnen. Nur BITTE nicht mit Atreus…