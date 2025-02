Destiny 2: Glitch bringt unveröffentlichte Waffen wie Afterlight und Anamnesis ins Spiel

Destiny 2-Spieler berichten, dass unveröffentlichte Waffen aus Episode Heresy, die wahrscheinlich aus Akt 2 stammen, bei verschiedenen Aktivitäten für Spieler droppen. Bisher hat Episode Heresy einen besseren Start hingelegt als die vorherigen Episoden Echoes und Revenant, dank neuer Inhalte und bedeutender Änderungen in Aktivitäten wie den Trials of Osiris. Allerdings wurde Heresy ähnlich wie die vorherigen Episoden bereits von mehreren schwerwiegenden Bugs beeinträchtigt, die die Community unzufrieden zurücklassen.

In letzter Zeit haben Spieler eine Reihe von Problemen festgestellt, von älteren Aktivitäten wie Onslaught: Salvation, die nicht mehr richtig funktionieren, bis hin zu kaputten Animationen, unsichtbaren Waffen und Verstärkungen, die überhaupt nicht wirken. Der jüngste gemeldete Fehler scheint jedoch spielerfreundlicher zu sein als die vorherigen Bugs. Im Destiny 2-SubReddit tauchen vermehrt Beiträge auf, die darauf hinweisen, dass unangekündigte Waffen in der Wildnis erscheinen.

Unveröffentlichte Waffen erhalten Spieler durch Glitch

Spieler wie Hedgyyyyyy haben Screenshots dieser unveröffentlichten Waffen geteilt, die darauf hindeuten, dass sie aus Episode Heresy Akt 2 stammen könnten. Unter den gesichteten Waffen befinden sich ein Void-Fusionsgewehr namens Afterlight, ein kinetischer Granatwerfer namens Boondoggle Mk. 55 und ein Void-Energiebogen namens Anamnesis. Interessanterweise erscheinen die Waffen im Destiny Item Manager zwar als „???“, sind jedoch voll funktionsfähig und einige dieser Destiny 2-Waffen droppen sogar mit ihren einzigartigen Perks.

Laut Kommentaren scheint das Problem von der Kernmechanik der Episode Heresy, dem Tomb of Want, zu kommen. Mehrere Spieler berichten, dass unveröffentlichte Waffen gedroppt wurden, nachdem sie die erste Box des Grabes der Begierde mit Episodenwaffen gefüllt hatten, während die zweite Box leer blieb. Andere Spieler gaben an, die Essenz der Begierde verwendet zu haben, was ebenfalls zu funktionieren schien.

Es scheint jedoch zufällig zu sein und es gibt keine Garantie, dass es immer funktioniert. Derzeit ist unklar, wie Bungie mit diesen unveröffentlichten Waffen umgehen wird oder ob sie einfach im Spiel verbleiben. Das Unternehmen hat noch viele andere Probleme im Spiel zu beheben, von den bereits erwähnten Gameplay-Fehlern bis hin zu übermächtigen Ausrüstungsgegenständen wie der kürzlich verbesserten exotischen Radiant Dance Machines-Beinrüstung des Jägers, die viel stärker ist als ursprünglich beabsichtigt.

