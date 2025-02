Destiny 2: Bungie macht aus einem Bug einfach ein Feature – Was steckt dahinter?

Bungie hat bestätigt, dass der kürzlich aufgetretene Bug in Destiny 2, der klassenspezifische Schwerter und Glaive für alle zugänglich machte, nicht behoben wird und stattdessen als neue Funktion bestehen bleibt. Normalerweise können die meisten Waffen in Destiny 2 für PS5, Xbox und PC von allen drei Klassen verwendet werden, aber es gibt einige besondere Waffen, die ursprünglich exklusiv für Jäger, Hexenmeister oder Titanen entwickelt wurden.

Diese klassenbeschränkten Waffen umfassen vor allem Schwerter und Glaive, wie beispielsweise das Goldtusk, ein legendäres Schwert speziell für Jäger, das diesen ein ninjaähnliches Erscheinungsbild verleihen sollte. Ebenso wurden in Destiny 2: The Witch Queen exotische Glaive eingeführt, die jeweils für eine bestimmte Klasse entwickelt wurden, da sie spezielle Boni wie einen Schutzschild, einen Heilungsturm oder einen Suchschuss bieten.

We heard you were enjoying the Exotic Glaives…

Fun opportunity for a bug becoming a feature.

Can’t happen every time, but we hope this brings some extra excitement and buildcrafting to the table! https://t.co/WtCPL7ermx

— Destiny 2 Team (@Destiny2Team) February 20, 2025