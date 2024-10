Concord: Hinweise auf Rückkehr als F2P-Titel? – Sony gibt nicht auf!

Wenn es wirklich stimmt, dann hat Concord dem PlayStation-Herausgeber Sony bisher 400 Millionen US-Dollar gekostet. Eine Größenordnung die sich selbst viele Spieleentwickler nicht vorstellen können. Es gibt übrigens auch nicht viele Hollywood-Blockbuster, die samt Marketing-Budget diese Summe erreicht haben. Doch nach Release war schnell wieder Schluss. Sony hat schnell wieder den Stecker gezogen. Doch Entwickler Firewalk arbeitet wieder daran. Was jetzt?

Concord ist am Ende. Doch irgendwie könnte es vor einem Anfang stehen. Ein Reddit-User hat Screenshots von SteamDB geteilt, auf denen man Änderungen in den Dateien vom 8. Oktober sehen kann. Das deutet darauf hin, dass irgendetwas im Hintergrund passiert. Das wäre weiter nicht schlimm, vielleicht durchstöbern die Entwickler auch Spieldateien für das nächste Projekt. Interessant wird es erst, als der Reddit-Beitrag von einem Moderator gesperrt wurde. Auf SteamDB.info kann man sehen, dass es am 10. Oktober Änderungen an den Spieldateien gab.

Diese Hinweise legen also nahe, dass Firewalk dieses Projekt nicht vollständig aufgegeben hat und Concord wahrscheinlich auf das Free-2-Play-Modell umgestaltet wird. Eigentlich eine Sache die von Anfang an hätte so passieren sollen, wenn man mich fragt.

Concord als Free-2-Play-Spiel?

Offizielle Informationen sind derzeit noch Mangelware. Doch durch die Funde im Spielcode könnte eine baldige Ankündigung nicht mehr weit entfernt sein. Es bleibt abzuwarten, ob Firewalk auf die aufkommenden Gerüchte reagiert und den Vorhang lüftet.

Concord hätte es sich verdient weiterzuleben. In unserem Review sagte Tim, dass es definitiv „kein neuer Stern am großen Online-Shooter-Himmel“ wird, aber auch keine Katastrophe ist. Wenn Firewalk an ein paar Stellschrauben dreht, könnte tatsächlich daraus ein solides Free-2-Play-Spiel werden.