Virale Ciri-Debatte rund um The Witcher 4: Was steckt dahinter?

Nach der Enthüllung von The Witcher 4 hat Ciri, die neue Hauptfigur, für Diskussionen gesorgt. Während viele Fans begeistert sind, endlich in ihre Rolle zu schlüpfen, gibt es auch eine lautstarke Minderheit, die sich über Ciris Design aufregt – oft aus fragwürdigen Gründen.

Ciri, die bereits in The Witcher 3 als Nebenfigur eine große Fangemeinde um sich versammelt hat, übernimmt in The Witcher 4 die Hauptrolle. Doch statt sich über diese spannende Entwicklung zu freuen, kritisieren manche „Fans“ ihre optische Darstellung im Trailer.

Warum sorgt Ciri für Kontroversen?

Auf Social Media häufen sich Kommentare, die behaupten, Ciri sei „hässlich“ geworden oder dass das Spiel zu „woke“ sei – offenbar allein wegen der weiblichen Hauptfigur. Immerhin sieht man auch männliche NPCs. Das Monster selbst ist eben nur ein Monster.

Wenn man sich die durchwegs englischsprachigen Kommentare durchliest, dann zweifelt man daran, dass es sich hier um „echte Fans“ der Witcher-Reihe handelt. Es gibt sogar bizarre Aussagen, dass The Witcher 4 „politische Agenden“ verfolge. Aktuell erreicht der „The Witcher IV – Cinematic-Reveal-Trailer“ von den „The Game Awards 2024“ auf YouTube über 3,1 Millionen Aufrufe – nach nur einem Tag. Das große Interesse bringt eben auch einige Nörgler mit sich.

Ein Kommentator meint sogar, dass er „immer noch versuche Ciri in diesem Trailer zu finden, weil er sie nirgendwo sehen kann“. Damit spielt er auf das Design von Ciri im nächsten Spiel an, dass sich gegenüber The Witcher 3: Wild Hunt (Release 2015, also vor 9 Jahren) geändert hat.

„The Witcher ohne Witcher“ – Was steckt hinter solchen Reaktionen?

Ein Blick auf diese Kritik zeigt schnell: Oft basieren die Beschwerden auf persönlichen Vorurteilen, die nichts mit der Qualität des Spiels zu tun haben. Das Argument „Frauen in Videospielen sind jetzt alle hässlich“ oder ähnliche Kommentare zeugen eher von einem festgefahrenen Weltbild als von konstruktiver Kritik.

Viele Fans dagegen verteidigen die Design-Entscheidung von CD PROJEKT RED und betonen, dass ihre Charakterentwicklung und Persönlichkeit im Fokus stehen sollten. Zudem scheint die Mehrheit gespannt darauf zu sein, wie sich ihre Geschichte entfaltet – schließlich hat sie bereits in The Witcher 3 bewiesen, dass sie eine starke, vielschichtige Figur ist.

Warum ist Ciri die perfekte Wahl?

CD PROJEKT RED setzt mit Ciri auf eine der beliebtesten Charaktere aus dem The Witcher-Universum. Nicht zu unrecht! Ihre Fähigkeiten, ihr Hintergrund und ihre emotionale Tiefe machen sie zu einer idealen Hauptfigur für den neuen Teil. Für Fans bietet sich so die Gelegenheit, eine Heldin zu erleben, die schon lange Potenzial für eine größere Bühne gezeigt hat.

The Witcher 4 hat noch keinen offiziellen Release-Termin, befindet sich aber bereits in der Produktionsphase. Die Kontroversen um Ciri dürften der Vorfreude vieler Fans keinen Abbruch tun. Die meisten freuen sich darauf, mehr über ihre Geschichte zu erfahren und die nächsten Kapitel der Witcher-Saga zu erleben.