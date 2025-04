Kommt jetzt ein Abo für Battlefield 6? Leak deutet auf umstrittenes „Pro“-Modell hin

Battlefield-Fans aufgepasst: Es brodelt in der Gerüchteküche – und diesmal geht es um ein Thema, das für heftige Diskussionen sorgen könnte. Dataminer haben Hinweise auf ein Premium-Abo-Modell namens „Battlefield Pro“ entdeckt, das im nächsten Ableger der Reihe eine zentrale Rolle spielen könnte.

Laut einem neuen Bericht von MP1st hat ein bekannter Dataminer in den Dateien von Battlefield 6 konkrete Spuren einer Abo-Struktur gefunden. Die Rede ist von einem Paket mit dem Namen Battlefield Pro, das Spielern eine Reihe exklusiver Vorteile bieten soll – darunter alle Inhalte des Battle Pass, sofortige Freischaltungen, EP-Boosts und sogar die Möglichkeit, eigene Server dauerhaft zu hosten.

Werbung

Welche Inhalte soll „Battlefield Pro“ bieten?

Hier ist eine Übersicht der geleakten Vorteile:

Alle Battle-Pass-Inhalte inklusive

Sofortiger Zugang zu 6 exklusiven „Battlefield Pro“-Kosmetiks

+10 % Battle Pass XP

Battlefield Portal: Eigene persistente Server hosten

20 Stufen-Sprünge im Battle Pass

Zugang zu einer exklusiven Bonus-Belohnungsschiene

Exklusive Pro-Herausforderungen für seltene Skins

„Pro Radio Station“ (noch unbekanntes Feature)

Warum sorgt das für Aufregung?

Zahlt man bald extra für Gameplay-Vorteile? Genau das befürchten viele Fans. Schon bei früheren Battlefield-Ablegern war das Thema „Premium“ stark umstritten. Damals ging es um exklusive Inhalte, bevorzugten Zugang und schnellere Fortschritte – und viele hatten das Gefühl, ohne Geldbeutel nicht mithalten zu können.

Jetzt, wo andere Games wie GTA Online oder Fortnite ähnliche Abo-Modelle anbieten, scheint EA nachzuziehen. Doch gerade die Möglichkeit, eigene Server zu betreiben, dürfte die Community spalten: Für kreative Spielmodi und Clans wäre das ein Traum – doch was passiert, wenn diese Funktion nur hinter der Paywall steckt?

Wie wahrscheinlich ist das Ganze?

Bisher handelt es sich nur um einen Leak – EA und DICE haben das Abo-Modell noch nicht offiziell bestätigt. Es kann also sein, dass Battlefield Pro intern getestet, aber nie veröffentlicht wird. Trotzdem zeigen die Funde, in welche Richtung sich das Monetarisierungsmodell entwickeln könnte. Wenn Battlefield 6 wirklich ein Abo-Modell bekommt, steht uns eine hitzige Debatte bevor. Ob Fans bereit sind, für Serverzugang und kosmetische Inhalte zu zahlen, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Reaktionen im Netz sind jetzt schon gespalten. Immerhin hegen viele Shooter-Fans starke Hoffnung in das nächste Battlefield, dass einige Call of Duty-Spieler abwerben könnte. Und zwar ziemlich schnell!