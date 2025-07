Xbox-Manager rät Betroffenen, ChatGPT als Karrierecoach zu nutzen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die nächste Welle an Entlassungen traf die Gaming-Branche, diesmal wieder bei Microsoft. Zum vierten Mal in 18 Monaten trennt sich Xbox von Hunderten Mitarbeitenden. Betroffen sind unter anderem das ambitionierte Projekt Everwild von Rare und das Reboot zu Perfect Dark. Letzteres bedeutet sogar das Aus für das Entwicklerstudio The Initiative. Tragisch!

Auch beim traditionsreichen Turn 10 Studios, bekannt für Forza Motorsport, soll rund die Hälfte der Belegschaft gehen. Die verbleibenden Entwickler sollen künftig Playground Games bei Forza Horizon unterstützen. Selbst John Romero’s Studio blieb nicht verschont und könnte vor dem Aus stehen.

Manager empfiehlt KI zur Jobsuche: Internet reagiert fassungslos!

Während sich viele Entwicklerinnen und Entwickler nun arbeitslos wiederfinden, sorgte ein besonders ungeschickter Rat für Aufsehen: Matt Turnbull, Executive Producer bei Xbox und zuvor bei Turn 10, veröffentlichte auf LinkedIn (inzwischen gelöscht, aber von Brandon Sheffield auf BlueSky „gespeichert“) einen Beitrag mit gut gemeintem, aber völlig deplatziertem Ratschlag:

„Fragt ChatGPT oder Copilot, als Karrierecoach zu agieren.“

Turnbull schlug ernsthaft vor, dass entlassene Mitarbeitende eine KI nutzen sollen, um…

…einen 30-Tage-Plan zur Neuorientierung zu erstellen,

zu erstellen, … Lebensläufe für AAA- und Indie-Studios automatisch umzuschreiben,

automatisch umzuschreiben, …ein neues LinkedIn-Profil zu formulieren,

zu formulieren, …und sogar „warme Nachrichten an ehemalige Kollegen“ zu verfassen.

Als wäre das nicht schon entmenschlichend genug, riet er auch, eine KI nach einem Motivationsspruch gegen Impostor-Syndrom zu fragen. Während er betonte, dass „kein KI-Tool eure Stimme ersetzt“, schlugen seine Beispiele genau in diese Kerbe und wurden schnell als kalt, unpassend und zynisch wahrgenommen, gerade angesichts des AI-getriebenen Sparkurses bei Microsoft.

CD Projekt RED zeigt, wie man’s richtig macht

Deutlich menschlicher fiel die Reaktion von Paweł Sasko aus, Game Director bei CD Projekt RED. Auf X.com (ehemals Twitter) postete er:

„Es bricht mir das Herz, wieder so viele Entlassungen in unserer Branche zu sehen.“

Und weiter:

„Bei CD PROJEKT RED gibt es viele offene Stellen, von The Witcher 4 bis Cyberpunk 2, in Polen, den USA und Kanada. Teilt das bitte mit Kollegen und bewerbt euch!"

Tatsächlich gibt es unzählige Jobs für kommende Spiele von CD Projekt RED, darunter das besagte Cyberpunk 2.

Ein trauriger Trend mit zynischer Spitze

Dass ausgerechnet ein Xbox-Manager entlassenen Mitarbeitern empfiehlt, sich emotional von KI beraten zu lassen, während Microsoft weiter massiv auf KI-Lösungen setzt, hinterlässt bei vielen einen bitteren Beigeschmack.

Die Entlassungswelle trifft nicht nur Entwickler, sondern wirft auch Fragen über die Zukunft der Branche auf.

