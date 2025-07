Interner Xbox-Liebling eingestellt: Warum das heiß ersehnte MMO „Blackbird“ nie erscheinen wird

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was passiert, wenn selbst Xbox-Chef Phil Spencer nicht aufhören kann zu spielen und das Projekt trotzdem gecancelt wird? Genau das ist nun bei Blackbird, einem geheim entwickelten MMO von ZeniMax Online Studios, geschehen. Trotz großer Ambitionen, interner Euphorie und prominenter Fans wurde das Spiel im Juli 2025 überraschend eingestellt.

Laut einem Bericht von Jason Schreier auf Bloomberg.com (hinter einer Paywall) war Spencer während eines Studio-Besuchs so gefesselt von der frühen Spielversion, dass Xbox-Präsident Matt Booty ihn auffordern musste, aufzuhören, damit das Meeting weitergehen konnte. Doch diese Begeisterung nutzte nichts: Im Zuge der konzernweiten Entlassungen bei Xbox fiel auch Blackbird dem Rotstift zum Opfer.

Werbung

Und das, obwohl es sich um eine brandneue Sci-Fi-Marke mit großem Multiplayer-Fokus handelte. Das Spiel war als Third-Person-Looter-Shooter mit Koop-Fortschritt geplant, ähnlich wie Destiny, aber in einem neuen Universum. Ziel war eine Veröffentlichung im Jahr 2028.

Erdbeben bei ZeniMax: Game Director tritt zurück

Für ZeniMax Online Studios, bekannt durch The Elder Scrolls Online, war Blackbird mehr als nur ein weiteres Projekt. Es war ihr nächster großer Wurf, ein Prestigeobjekt mit viel Vorlauf und ehrgeiziger Roadmap. Die plötzliche Streichung war ein Schock, so sehr, dass Studio-Gründer Matt Firor noch am selben Tag zurücktrat.

ZeniMax spielte in den letzten Jahren eine Schlüsselrolle bei Microsofts Live-Service-Strategie, auch durch Unterstützung bei Fallout 76. Dieses neue MMO hätte dieses Fundament erweitern und Xbox eine neue Online-Marke geben sollen. Nun ist all das Geschichte. Die Frage nach dem „Warum?“ bleibt.

Werbung

Ein stilles Ende für ein vielversprechendes Spiel

Microsoft hat sich zur Absage bisher nicht öffentlich geäußert. Doch der Fall zeigt deutlich, wie tiefgreifend die Sparmaßnahmen bei Xbox inzwischen sind. Wenn nicht einmal ein internes Lieblingsprojekt mit prominenter Rückendeckung sicher ist, kann offenbar jeder Titel betroffen sein.

Für viele Fans und Mitarbeitende bleibt nur Frust und die bittere Erkenntnis, dass auch Leidenschaft und Spielspaß an der Spitze der Konzernhierarchie kein Projekt retten können. Schade drum, wir werden es nie erfahren, warum Spencer so viel Spaß damit hatte. Angeblich soll der aktuelle Xbox-Chef auch mit dem Start der nächsten Konsolen-Generation den Hut ziehen.