Entwickler schlagen Alarm: Interne Krise bei wichtigen Xbox-Studio spitzt sich zu

Bei einem der wichtigsten Studios unter dem Xbox-Dach herrscht dicke Luft. Wie ein Entwickler gegenüber Engadget.com berichtet, gibt es gravierende Spannungen und zunehmenden Frust, nicht nur wegen des aktuellen Projekts, sondern auch wegen Microsofts Strategie, künstliche Intelligenz immer stärker in die Spieleentwicklung zu integrieren.

Laut dem anonymen Mitarbeiter will Microsoft gezielt Jobs durch KI-Agenten ersetzen. Das sorge nicht nur für Unsicherheit, sondern auch für deutliche Qualitätsprobleme. Kein Entwickler im Team sei zufrieden mit dem aktuellen Spiel in der Mache. Interne Motivationsversuche des Managements wirken zunehmend verzweifelt.

Xbox-Studio in der Krise und die Projekte wackeln

Das betroffene Studio arbeitet laut dem Bericht an mehreren Titeln, darunter auch ein neuer Serienteil – wahrscheinlich Halo 7. Besonders ein Projekt habe sich zuletzt in einer Entwicklungskrise befunden, so der Insider. Die Stimmung im Team sei angespannt, der Fortschritt schleppend.

Seit 2023 verfolge Microsoft vermehrt das Ziel, mit ganzen Partnerstudios statt Einzelpersonen zusammenzuarbeiten – angeblich, um Entwicklungszyklen zu verkürzen. Intern sorgt das aber laut dem Entwickler für Ineffizienz und Chaos. Man sei „Jahre hinter der Branche“ zurück, was zu unnötigem Mehraufwand führe.

Entlassungen trotz Rekordgewinn: Mitarbeiter entsetzt

Besonders brisant: Auch dieses Studio blieb von den jüngsten Xbox-Entlassungen nicht verschont. Mindestens fünf Mitarbeiter mussten gehen, obwohl Xbox laut einem internen Memo von Phil Spencer das profitabelste Jahr seiner Geschichte feierte.

Diese Diskrepanz stößt vielen Entwicklern bitter auf. Während gefeiert wird, werden Projekte gestrichen und Jobs gekürzt. Besonders betroffen:

Rare’s Everwild – nach über zehn Jahren Entwicklung eingestellt.

– nach über zehn Jahren Entwicklung eingestellt. Perfect Dark vom Studio The Initiative, dass gleich komplett geschlossen wurde.

vom Studio The Initiative, dass gleich komplett geschlossen wurde. Ein neues, noch unangekündigtes Projekt von Zenimax Online, angeblich ein Multiplayer-Loot-Shooter, von dem die Microsoft Gaming-Führung sehr angetan war!

Zusätzlich sollen bei Microsofts King-Studio in Barcelona rund 10 Prozent der Belegschaft entlassen werden, etwa 200 Personen, die unter anderem an Mobile-Games wie Candy Crush arbeiteten.

