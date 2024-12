The Witcher: Wie alt ist Geralt von Riva wirklich?

Wenn du an Geralt von Riva aus „The Witcher“ denkst, hast du vermutlich das Bild eines erfahrenen, kampferprobten Hexers vor Augen. Doch wie alt ist Geralt von Riva eigentlich? Die Antwort wird dich überraschen – er ist viel jünger, als du vielleicht gedacht hast!

Geralt, der durch die Werke von Andrzej Sapkowski und den Videospielen von CD Projekt Red berühmt wurde, wird oft als älter und weiser dargestellt.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Sapkowskis neuestes Witcher-Buch ist vor einigen Wochen in Polen erschienen und trägt den Titel Rozdroze krukow (Deutsch: Kreuzung der Raben). Das Buch ist ein Prequel zum Rest der Reihe und spielt Anno 1229. Wie Redanian Intelligence (via Comicbook.com) berichtet, steht in dem Buch, dass Geralt zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist. Da das letzte Buch der Reihe im Jahr 1268 spielt, bedeutet das, dass Geralt am Ende der Reihe „junge“ 57 Jahre alt ist.

Wie Redanian Intelligence anmerkt, hat die Netflix-Serie ihre eigene Zeitlinie, und Geralt sollte am Ende der letzten Staffel 108 Jahre alt sein. In The Witcher 3: Wild Hunt wurde unterdessen ebenfalls angedeutet, dass die Figur etwa 100 Jahre alt sei. Jetzt haben wir Gewissheit über das wahre Alter von Geralt.

Das klingt nach viel, doch für einen Hexer, der durch Mutationen langsam altert, entspricht das eher dem mittleren Alter eines normalen Menschen.

Warum sieht Geralt so alt aus?

Vielleicht fragst du dich jetzt: „Wenn er erst 100 Jahre alt ist, warum wirkt er dann so viel älter?“ Der Grund liegt in seinem Lebensstil. Geralt hat ein Leben voller Kämpfe, Monsterjagden und harter Entscheidungen hinter sich. Diese Belastungen hinterlassen Spuren – sowohl körperlich als auch seelisch. Sein markantes weißes Haar ist dabei kein Zeichen des Alters, sondern eine Nebenwirkung der alchemistischen Experimente, die ihn zu einem Hexer gemacht haben.

In der Netflix-Serie „The Witcher“ wird Geralts Alter nicht direkt genannt. Dennoch gibt es Hinweise, die Fans vermuten lassen, dass er um die 100 Jahre alt sein könnte. Seine Erfahrung im Umgang mit Monstern und seine Weisheit deuten darauf hin, dass er weit mehr erlebt hat, als sein Aussehen verrät. Doch sein jugendliches Aussehen im Vergleich zu anderen Figuren zeigt, dass das Hexer-Dasein ihm eine gewisse Unsterblichkeit verleiht.

Was bedeutet Geralts Alter für seine Abenteuer?

Dass Geralt „nur“ 100 Jahre alt ist, macht ihn keineswegs weniger beeindruckend. Im Gegenteil: Es zeigt, wie außergewöhnlich seine Fähigkeiten sind. Seine Reflexe, sein Wissen über Monster und seine strategischen Fähigkeiten übertreffen die vieler jüngerer Hexer. Sein Alter macht ihn zu einem der erfahrensten, aber auch zu einem der menschlichsten Charaktere im Witcher-Universum.

Auf der Suche nach günstigen Steam-Keys, PlayStation-, oder Nintendo-Guthaben, usw.? - Unterstütze uns mit einem Kauf bei Kinguin*

Wenn du das nächste Mal ein Buch liest, die Serie schaust oder die Spiele spielst, denk daran: Geralt ist zwar alt, aber nicht übernatürlich alt. Seine „Menschlichkeit“ und Verletzlichkeit machen ihn zu einem der faszinierendsten Helden überhaupt.