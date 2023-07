The Witcher 4 und Cyberpunk-Entwickler entlässt 100 Mitarbeiter

CD Projekt Red plant ungefähr 9% seiner Mitarbeiter zu entlassen, da sie "überbesetzt" sind. Was heißt das für The Witcher 4?

In den kommenden Monaten wird fast jeder 10te Mitarbeiter von CD Projekt Red seinen Arbeitsplatz räumen müssen. In einem “organisatorischen Update” hat der CEO von CD Projekt, Adam Kiciński, die “zukünftige Form und Spielentwicklungsphilosophie mitgeteilt”. Was bedeutet das für Cyberpunk und The Witcher 4?

Derzeit ist einiges los beim polnischen Entwickler. So gibt es die Projekte Polaris (The Witcher-Franchise), Orion (Cyberpunk-Franchise) oder Hadar (neues Franchise). Trotz drei neuer Spielen wird entlassen. “Nachdem wir unseren Entwicklungsprozess umgestaltet und agile Methoden integriert haben, konzentrieren wir uns nun auf die Verfeinerung der Form unserer Teams”, so Kiciński.

The Witcher 4-Entwickler: CD Projekt Red ist “überbesetzt”

“Wir haben alle Teams im Unternehmen sorgfältig im Hinblick auf ihren erwarteten Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie bewertet. Das kann man nicht so einfach sagen, aber heute sind wir überbesetzt”, so Kiciński weiter. Basierend auf dem aktuellen Projektbedarf möchte CD Projekt Red sich etwa von 100 Leuten trennen. Das wird nicht auf einem Schlag passieren, wie der CEO ausführt. Es gibt Entlassungen bis ins erste Quartal 2024. Damit möchte der Entwickler den Mitarbeitern die notwendige Zeit geben sich neu zu orientieren.

Polaris, Orion und Hadar

Das CD Projekt weiterhin an The Witcher festhalten wird, war klar, nachdem ein viertes The Witcher-Spiel (oder sogar eine Trilogie) angekündigt wurde. Auch Cyberpunk 2077 konnte sich – nach einem katastrophalen Release – fangen und ist seit Neuestem sogar “sehr positiv” bewertet.

Was passiert im nächsten The Witcher-Videospiel? Mit The Witcher 4 (oder wie immer es heißen mag) könnte ein neuer Hexer oder eine Hexerin die Hauptrolle übernehmen. Dies könnte eine Möglichkeit sein, eine eigene, einzigartige Geschichte zu erzählen und gleichzeitig die Verbindungen zur bestehenden Witcher-Geschichte beizubehalten. Alternativ könnte The Witcher 4 auch die bestehende Handlung fortsetzen, indem es die Geschehnisse nach den Ereignissen von The Witcher 3: Wild Hunt weiterverfolgt. Dies könnte eine Chance sein, offene Fragen zu klären und die Geschichten der bestehenden Charaktere weiterzuentwickeln.

WERBUNG WERBUNG

Neben einer neuen Hauptfigur könnten auch beliebte Charaktere wie Ciri, Yennefer oder Triss zurückkehren, um ihre Geschichten weiterzuführen und möglicherweise an den Abenteuern des neuen Protagonisten beteiligt zu sein.