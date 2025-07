Cyberpunk 2077 x Arena Breakout: Infinite – Crossover bringt Samurai-Flair

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

CD Projekt Red hat ein neues Crossover angekündigt, das zwei sehr unterschiedliche Spielwelten miteinander verbindet: das futuristische Rollenspiel Cyberpunk 2077 und den taktischen PvPvE-Shooter Arena Breakout: Infinite. Die Zusammenarbeit wurde am 20. Juli 2025 mit einem Teaser-Trailer enthüllt, in dem ein Operator aus einem gepanzerten Fahrzeug steigt – gekleidet in V’s ikonischer Samurai-Jacke. Auch ein Cyberpunk-stylisches Fahrzeug ist kurz zu sehen.

Was ist Arena Breakout: Infinite?

Der Shooter von Morefun Studios (Tencent) ist die PC-Version des erfolgreichen Mobile-Hits Arena Breakout und richtet sich an Fans von Spielen wie Escape from Tarkov. Seit dem Start der zweiten Season „Crimson Edge“ im Juli 2025 bietet das Spiel neue Bosse, Waffen, Events und ein erweitertes In-Raid-Storage-System. Die PC-Version verspricht ein besonders realistisches und taktisches Erlebnis, das sich durch präzises Gunplay und hohe Immersion auszeichnet.

Inhalte des Crossovers – Was ist bisher bekannt?

Obwohl noch keine konkreten Gameplay-Details veröffentlicht wurden, deuten die bisherigen Hinweise auf kosmetische Inhalte hin:

Die Samurai-Jacke von V als Skin für Operatoren

als Skin für Operatoren Ein Cyberpunk-inspiriertes Fahrzeug , das im Teaser kurz gezeigt wird

, das im Teaser kurz gezeigt wird Mögliche Waffen oder Ausrüstungsgegenstände im Stil von Night City

im Stil von Night City Eventuell zeitlich begrenzte Modi oder Challenges, die thematisch an Cyberpunk angelehnt sind

Die Entwickler begrüßten die Cyberpunk-Community mit dem Satz „Welcome to Kamona, Chooms!“ – eine charmante Anspielung auf die Slangsprache aus Night City

Warum dieses Crossover Sinn ergibt

Obwohl die beiden Spiele auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken, teilen sie zentrale Elemente:

Beide setzen auf immersive Shooter-Mechaniken

Sie bieten starke visuelle Identität – Cyberpunk mit Neon und Dystopie, Arena Breakout mit militärischer Präzision

– Cyberpunk mit Neon und Dystopie, Arena Breakout mit militärischer Präzision Beide Studios investieren aktiv in Live-Inhalte und Community-Events

Obwohl CD Projekt Red bereits 2024 angekündigt hatte, keine weiteren großen Updates für Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen, erschien im Juli 2025 überraschend Update 2.3 mit neuen Fahrzeugen, einer AutoDrive-Funktion und einem verbesserten Fotomodus. Zudem wurden Hinweise auf ein mögliches Casino entdeckt – ein Feature, das ursprünglich für das Hauptspiel geplant war.

