CD Projekt Red gibt Update zu Cyberpunk 2 – Entwicklung läuft, aber Release erst 2030

CD Projekt Red hat im Rahmen seines neuen Finanzberichts ein frisches Update zu Cyberpunk 2 gegeben – und gleichzeitig bestätigt, dass Cyberpunk 2077 inzwischen über 35 Millionen Mal verkauft wurde. Das starke Ergebnis dient dem Studio als finanzielles Fundament, während die Arbeiten am Nachfolger langsam Fahrt aufnehmen.

Cyberpunk 2: Noch sehr früh in der Entwicklung

Der neue Bericht bestätigt: Der Nachfolger, intern nicht mehr „Project Orion“ genannt, befindet sich weiterhin in der Pre-Production. Rund 135 Entwickler arbeiten derzeit daran, Tendenz steigend. Der Name „Cyberpunk 2“ ist laut dem polnischen Entwickler aktuell nur ein Platzhalter.

Obwohl es noch sehr früh ist, haben sich in den letzten Monaten einige spannende Infos angesammelt. Das Spiel soll:

eine zweite, neue Großstadt einführen. Laut Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith soll sie wie ein „Chicago gone wrong“ wirken – härter, düsterer und noch kaputter als Night City.

einführen. Laut Cyberpunk-Schöpfer soll sie wie ein „Chicago gone wrong“ wirken – härter, düsterer und noch kaputter als Night City. reaktivere NPCs, ein lebendigeres Stadtsystem und vielfältigere Spielstile bieten, all dies geht aus früheren Jobanzeigen hervor.

bieten, all dies geht aus früheren Jobanzeigen hervor. Online- bzw. Multiplayer-Elemente erhalten. CDPR suchte explizit Entwickler mit Erfahrung in Online-Systemen, ein Feature, das für Cyberpunk 2077 ursprünglich geplant, aber gestrichen wurde.

Wann erscheint Cyberpunk 2?

Hier wird CD Projekt Red sehr deutlich: Nicht vor 2030. Co-Studiochef Michał Nowakowski erklärte, dass das Studio aktuell den Fokus auf The Witcher 4 legt, das ebenfalls seit einiger Zeit in Produktion ist (via IGN.com). Erst danach wird Cyberpunk 2 voll in die heiße Phase gehen.

Die Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 ist real, aber noch Jahre entfernt. Die Entwicklung wächst langsam, erste Details zeichnen ein ambitioniertes Projekt mit neuer Stadt, verbesserten Systemen und möglicher Online-Komponente. Für Fans heißt das: lange Wartezeit, aber ein klarer Blick auf die Richtung, in die sich das Cyberpunk-Universum entwickelt.

