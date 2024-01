Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Die erfolgreiche Rückkehr von CD Projekt RED

Mit dem Release im September 2023 für Xbox Series X/S, PS5 und PC eroberte die Cyberpunk 2077-Erweiterung “Phantom Liberty” sofort die Herzen von Kritikern und Fans. CD Projekt RED gab nun stolz bekannt, dass die Erweiterung innerhalb des vergangenen Jahres über fünf Millionen Mal verkauft wurde. Bereits in der ersten Woche gingen mehr als drei Millionen Kopien über die virtuelle Ladentheke.

“Phantom Liberty” präsentiert eine faszinierende neue Handlung, die in Dogtown, einem gesetzlosen Bezirk unter der Kontrolle des ehemaligen NUSA-Obersts Kurt Hansen, spielt. Als Präsident Rosalind Myers’ Shuttle im Distrikt abstürzt, verbündet sich V mit dem mysteriösen Songbird, um zu helfen. Das Ganze entwickelt sich zu einem packenden Spionagethriller voller Verrat und Intrigen.

Phantom Liberty: CD Projekt RED hat Cyberpunk 2077 nicht aufgegeben!

Die Erweiterung lockt mit über 100 neuen Gegenständen, darunter frische Waffen und Cyberware. Zudem fügt sie neue Aktivitäten wie Kuriermissionen und Luftabwürfe hinzu. Zusätzlich erhielt Cyberpunk 2077 das umfangreiche Update 2.0, das grundlegende Spielelemente wie das Polizeisystem überarbeitete und Fahrzeugkämpfe einführte. Eine vertiefte Information über das U-Bahn-System, das mit Update 2.1 hinzugefügt wurde, ist ebenfalls verfügbar.

Die stetige Weiterentwicklung und Erweiterung von Cyberpunk 2077 zeigt, dass das Spiel weiterhin auf dem Weg zu einem umfassenden und packenden Erlebnis ist. Die Fans können gespannt sein, was die Zukunft für dieses Spiel bereithält. Damit dürfte er schreckliche Start im Dezember 2020 auf PS4 (und Xbox One) vergessen sein. Immerhin sagte unser Redakteur Lukas über den Titel im Test: “Cyberpunk 2077: Phantom Liberty macht alles besser, was viele Spieler im Hauptspiel vermisst haben. Dank einer düsteren Spionagestory, einzigartigen Missionen und neuem, spaßigen Gameplay.”

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erschien für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC.