Neue Xbox-Konsolen erscheinen bald: Vorbestellung möglich

Ab heute kannst du die neuen Xbox Series X/S-Konsolen vorbestellen! Mit dabei sind die Xbox Series S (1TB) in „Robot White“, die Xbox Series X (1TB) Digital Edition ebenfalls in „Robot White“ und die Xbox Series X (2TB) in der „Galaxy Black Special Edition“.

Ab wann kannst du die neuen Xbox-Konsolen in den Händen halten? Der offizielle Release ist am 15. Oktober 2024.

Folge uns bei Google News

Die neuen Xbox Series-Modelle im Schnellüberblick:

Welche Spiele-Highlights erwarten dich im Herbst?

Ab September geht es los mit Age of Mythology: Retold, einem Klassiker, der in neuem Glanz erstrahlt. Im Oktober folgen absolute Kracher wie Call of Duty: Black Ops 6 und Diablo IV: Vessel of Hatred. Aber das ist noch nicht alles! Später im Jahr kannst du dich auf Titel wie Indiana Jones, Microsoft Flight Simulator 2024 und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl freuen.

Ob Microsoft mit den drei neuen Xbox Series-Modellen bei den Spielern punkten wird? Das wird die Zeit zeigen. Bisher verkauften sich die neuen Xbox-Konsole gegenüber der Vorgänger-Generation prächtig.