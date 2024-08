Microsofts Xbox Series X/S: Verkaufszahlen auf Kurs

Die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S entwickeln sich besser als viele erwartet hatten. Obwohl einige Fans der Meinung sind, dass die Xbox Series X/S im Vergleich zu ihren Konkurrenten, insbesondere der PlayStation 5 und der Nintendo Switch, mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, gibt es auch deutliche Erfolge zu verzeichnen.

Ein besonders großer Erfolg ist das kontinuierliche Wachstum der Xbox Game Pass-Abonnements, das zeigt, dass das Geschäftsmodell von Xbox viele Spieler anspricht. Darüber hinaus gibt es Stimmen, die behaupten, dass sich die Xbox Series X/S insgesamt besser schlägt als die Xbox One zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung.

Trotz jüngster Berichte, die darauf hindeuten, dass die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S derzeit rückläufig sind, glauben einige, dass diese Entwicklung nicht zwangsläufig ein Zeichen für ein Scheitern Microsofts im Konsolenmarkt ist. Die Xbox Series X/S ist mittlerweile seit fast vier Jahren auf dem Markt und es ist möglich, dass der anfängliche Hype, der jede neue Konsolengeneration begleitet, allmählich abklingt. Dies ist eine natürliche Entwicklung, die in der Branche oft zu beobachten ist.

Ein führender Brancheninsider, Mat Piscatella, der als Berater in der Videospielindustrie tätig ist und zuvor für Unternehmen wie Activision und Warner Bros Games gearbeitet hat, hat kürzlich seine Sichtweise zu diesem Thema geteilt. Piscatella präsentierte Statistiken, die zeigen, dass die Xbox Series X/S weiterhin gut im Markt positioniert ist. Er wies darauf hin, dass die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S nahe an denen der Xbox 360 liegen, einer Konsole, die als eine der erfolgreichsten der siebten Generation gilt. Zudem hat die Xbox Series X/S bereits die Verkaufszahlen der ursprünglichen Xbox übertroffen. Diese Zahlen sind ein ermutigendes Zeichen, besonders wenn man bedenkt, dass viele die Xbox 360 als die beste Konsole ihrer Generation betrachten.

In the US, PS5 is still 7% ahead of PS4 LTD and Switch is only 1.1M units behind PlayStation 2 in lifetime sales.

Even Xbox Series (for all its known challenges) is holding close to Xbox 360’s LTD pace (and will get a CF25 boost).

No, the console market isn’t doomed. Sheesh.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 7, 2024

