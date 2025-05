Assassin’s Creed: Ubisoft plant neun Spiele in sechs Jahren – Rückkehr zur jährlichen Veröffentlichung?

Ein neues Gerücht besagt, dass Ubisoft in den nächsten sechs Jahren möglicherweise neun Assassin’s Creed-Spiele veröffentlichen könnte. Dies würde einen drastischen Strategiewechsel bedeuten, da die Reihe in den letzten fünf Jahren einem „Weniger ist mehr“-Ansatz folgte.

Assassin’s Creed ist derzeit wohl Ubisofts wichtigste Franchise, insbesondere nach den kommerziellen Misserfolgen von Star Wars Outlaws. Die positive Nachricht für das Unternehmen: Assassin’s Creed Shadows war ein voller Erfolg und hielt sich wochenlang an der Spitze der Verkaufscharts.

Im bisherigen Jahrzehnt wurden mit Valhalla (2020) und Mirage (2023) nur zwei Haupttitel veröffentlicht – ein vergleichsweise ruhiges Veröffentlichungsmuster, wenn man die deutlich frequentierteren Releases der 2010er Jahre betrachtet. Doch Ubisoft könnte nun wieder zu einem aggressiveren Veröffentlichungsrhythmus zurückkehren.

Laut Tom Henderson von Insider Gaming umfassen Ubisofts aktuelle Pläne für die nächsten sechs Jahre insgesamt neun Titel, darunter drei Remakes. Eines davon soll das lange gemunkelte Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag sein. Außerdem sind zwei neue RPGs geplant, von denen das nächste unter dem Codenamen Scarlet entwickelt wird. Das angeblich nächste Spiel, das erscheinen soll, trägt den Codenamen Jade. Zusätzlich sollen mehrere Multiplayer-Titel in Arbeit sein, darunter Invictus und Emerald.

EXCLUSIVE – Further Details on the Assassin’s Creed Roadmap And What Games to Expect https://t.co/K7o577jQkh

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 3, 2025