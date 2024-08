Nintendo Switch: Schon über 143 Millionen verkaufte Konsolen!

Nintendo hat gerade die Finanzen des ersten Quartal dieses Geschäftsjahres offengelegt und verzeichnet stolze 143,42 Millionen verkaufter Einheiten (Stand: 30. Juni 2024)! Dennoch waren die Verkaufszahlen im Vorjahr besser. Dies dürfte allerdings besonders zwei gravierende Gründe haben.

Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch Konsole

Beim letzten Bericht, welcher die Zeit bis März umfasste, hatte sich die Nintendo Switch 141,32 Millionen Mal verkauft. Nun haben wir einen weiteren Bericht, welcher das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres, also die Monate April, Mai und Juni umfasst. Es zeigt uns, dass sich die Nintendo Switch in diesen drei Monaten 2,1 Millionen Mal verkauft hat. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verkaufszahlen in diesem Dreimonatszeitraum allerdings um 46,3% eingebrochen.

Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch in den drei Monaten

Nintendo Switch OLED – 1,24 Mio. verkaufter Einheiten

– Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Switch – 0,53 Mio. verkaufter Einheiten

– Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Switch Lite – 0,33 Mio. verkaufter Einheiten

Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch Software

In Sachen Software, erlebt die Nintendo Switch mit 30,64 Millionen verkaufter Einheiten in diesen 3 Monaten einen ähnlichen Rückgang von 41,3 %.

Die 2 Hauptgründe für den Einbruch

Laut Nintendo sollen die Hauptgründe für diesen Unterschied der Verkaufszahlen der immens erfolgreiche Super Mario Film sein, sowie die Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom. Der Kinofilm und das AAA Videospiel sind beide letztes Jahr zu dieser Zeit veröffentlicht worden und haben die Verkäufe der Nintendo Switch in diesem Zeitraum im letzten Jahr ordentlich geboostet. Dieses Jahr konnte Nintendo natürlich nicht so ein Programm fahren. In Anbetracht dessen sind diese beiden Einbrüche um die rund 40% gar nicht mehr so gravierend und Nintendo spricht von stabilen Zahlen.

Weitere Gründe

Weitere Gründe ist selbstverständlich das Alter der Konsole, denn die Nintendo Switch befindet sich im achten Jahr. Deshalb ist mit einem automatischen Verkaufsrückgang zu rechnen. Zudem darf man nicht vergessen, dass im nächsten Jahr die nächste Nintendo Konsole vorgestellt werden wird!

Der Gesamtumsatz der Nintendo Konsolen

Hier zum Vergleich der Umsatz aller verkaufter Konsolen:

Nintendo DS – 154,02 Mio. verkaufter Einheiten

Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Switch – 143,42 Mio. verkaufter Einheiten

Mio. verkaufter Einheiten Game Boy – 118,69 Mio. verkaufter Einheiten

Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Wii – 101,63 Mio. verkaufter Einheiten

– Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Game Boy Advance – 81,51 Mio. verkaufter Einheiten

– Mio. verkaufter Einheiten Nintendo 3DS – 75,94 Mio. verkaufter Einheiten

– Mio. verkaufter Einheiten NES (und Famicom ) – 61,91 Mio. verkaufter Einheiten

(und ) – Mio. verkaufter Einheiten SNES (und Super Famicom ) – 49,10 Mio. verkaufter Einheiten

(und ) Mio. verkaufter Einheiten Nintendo 64 – 32,93 Mio. verkaufter Einheiten

Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Game Cube – 21,74 Mio. verkaufter Einheiten

Mio. verkaufter Einheiten Nintendo Wii U – 13,56 Mio. verkaufter Einheiten

Hierbei darf man nicht vergessen, dass über dem Nintendo DS, die PlayStation 2 thront. Mit 155 Millionen verkaufter Einheiten, gilt sie als der ungeschlagene König aller Konsolen.

Der grandiose Erfolg der PlayStation 2

Die PlayStation 2 hatte in der ersten Zeit ihrer Veröffentlichung überhaupt keine guten Videospiele anzubieten. Ihrerzeit war der Konsolenmarkt sehr wild und breitgefächert. Es gab nicht nur Nintendo und Sony. Auch Sega hatte damals mit der Sega Dreamcast noch mitgemischt. Gleichzeitig arbeitete Microsoft an der allerersten Xbox. Trotzdem hat sich die Konsole dennoch sehr gut verkauft. Der DVD-Player war etwas, was keine andere Konsole hatte. Erst zu einem späteren Zeitpunkt kamen auch auf der PS2 legendäre Videospiele auf den Markt, welche viele Klassiker und neue Franchisen hervorbrachte. Auch wenn die gigantische Verkaufszahl aufgrund eines damals günstigen implementierten DVD-Players und nicht der einer reinen Videospielkonsole geschuldet ist, so darf die PS2 die Krone hier noch stolz aufbehalten. Erst kürzlich wurde übrigens berichtet, dass sich die PS2 tatsächlich über 160 Millionen Mal verkauft haben soll. Diese Zahl ist aber bisher nicht von Sony bestätigt oder in einem Finanzreport aufgeführt worden.

Die nächste Nintendo Konsole

Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa hat Im Mai den Nachfolger der Nintendo Switch angekündigt. Er hatte versprochen, dass dieser noch in diesem Geschäftsjahr vorgestellt wird. Das bedeutet, dass offiziell uns eine neue Nintendo Konsole bis Ende März 2025 angekündigt werden wird.

Die große Frage ist, ob die Nintendo Switch es tatsächlich schaffen kann, den Nintendo DS und vielleicht sogar die PlayStation 2 zu überholen. Auch wenn die Nintendo Switch, den Titel die sich bisher am drittbesten verkaufte Videospielkonsole aller Zeiten inne hat, so wäre theoretisch alles noch möglich. Wir sind gespannt was für einen Effekt das kommende Zelda: Echoes of Wisdom auf die Verkaufszahlen der aktuellen Nintendo Konsole hat.

Quelle: nintendo.co.jp