Zelda: Echoes of Wisdom – Link wird spielbar sein!

Die Fans können aufatmen. Auch Link wird in Zeldas erstem eigenen Abenteuer in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steuerbar sein. Das könnte natürlich auch bedeutet, dass das doch Masterschwert vorkommt. Bestätigt wurde das einbinden von Link durch die Beschreibung des Titels im US Entertainment Software Rating Board.

The Legend of Zelda: wortwörtlich!

Endlich ist es vorbei mit den Verwechslungen. Früher hatte man wegen dem Titel oft angenommen, dass der Held Link Zelda heißen muss. Aber nun, nach fast vier Dekaden kommt endlich die Namensgeberin der Reihe ins Rampenlicht. Richtig gelesen: im nächsten The Legend of Zelda Teil wird tatsächlich Zelda die Heldin sein. Nicht, dass sie nie eine Powerprinzessin gewesen war. Nur dieses Mal muss sie in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Link retten. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein Action-Adventure in dem man die Rolle von Prinzessin Zelda schlüpft und versucht die bösartigen Risse die sich durch ganz Hyrule ziehen zu beseitigen um Link zu retten. So lautet der Plot des nächsten The Legend of Zelda Abenteuers auf das Kürzeste zusammengebrochen. So viel mehr ist aber auch noch nicht bekannt.

Klassisches Abenteuer mit einem Twist

Wie in den klassischen Zelda Abenteuern erkundet man aus einer Überperspektive die Umgebungen und stößt dabei auf Feinde, Freunde und wichtige Items, welche das Abenteuer vorantreiben werden. Manche Feinde können in Brand gesteckt werden. Gegner lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt werden. Es wird hektisch zugehen, da mehrere Feinde gleichzeitig angreifen werden. Als Prinzessin Zelda verwendet man einen Zauberstab um beispielsweise Ritter ,Schweinssoldaten oder Schleim zur Unterstützung zu rufen. Link wird dies allein erledigen. Wie gewohnt soll er mit Schwert oder Pfeil und Bogen sich den Gegnern stellen können.

Bisher haben wir aber noch kein Material eines spielbaren Link zu Gesicht bekommen. Deshalb bleibt abzuwarten in welcher Form auch immer unser Held seinen Auftritt hat. Vermutlich spielt man Link nur ganz am Anfang, bis er von Prinzessin Zelda gerettet werden muss. So wie wir es im Trailer erlebt haben. Es könnte aber auch möglich sein, dass es einen eigenen Modus mit Link als Protagonisten in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt.

Der dritte Teil einer Trilogie?

Der Titel scheint nicht nur die Top-Down-Ansicht mit anderen Zelda Klassikern gemein zu haben. Es scheint sich womöglich auch um das selbe Hyrule von A Link To The Past oder The Legend A Link Between Worlds zu handeln. Dennoch hoffen wir trotzdem noch auf die eine oder andere Neuerung. Sogar bei Tears of the Kingdom hat man sich bei Nintendo in der selben Welt von Breath of the Wild dennoch vieles einfallen lassen.

Wie auch immer, es bleibt dennoch das erste Zelda Abenteuer in welchem die heldenhaft Prinzessin Zelda, den tapferen Link retten muss. Der Titel wird am 26.09.2024 erscheinen.

Quelle: esrb.org