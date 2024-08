Zelda: Echoes of Wisdom – Diese Amiibos werden kompatibel sein

Seit Juni wissen wir, dass The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mit den beliebten Amiibos kompatibel sein wird. Nun haben wir erfahren, welche Amiibos mit dem neuen Zelda Abenteuer funktionieren. Zudem wissen wir auch etwas über deren Funktionen im Spiel.

Die japanische Seite weiß mehr

Die offizielle, japanische Homepage des nächsten The Legend of Zelda Abenteuer hat uns bereits eine Handvoll neuer Charaktere gezeigt. Nun zeigt sie uns welche Amiibo-Figuren mit dem Spiel kompatibel sein werden. Weiteres wissen wir nun, dass die Amiibos den Spielern nützliche Gegenstände, sowie andere Farben für Zeldas Gewänder freischalten werden.

Die Amiibos

Folgende Amiibos werden mit Zelda: Echoes of Wisdom kompatibel sein.

Breath of the Wild

Bokoblin

Daruk

Guardian

Link Bow

Link Rider

Mipha

Revali

Urbosa

Zelda

Link’s Awakening

Link

Majora’s Mask

Link

Ocarina of Time

Link

Skyward Sword

Link

Zelda & Loftwing

Smash Bros.

Ganondorf

Link

Sheik

Toon Link

Young Link

Zelda

Tears of the Kingdom

Ganondorf

Link

Zelda

The Legend of Zelda

Link

Twilight Princess

Link

Wolf Link

Wind Waker

Toon Link

Zelda

Klassisches Abenteuer mit einem Twist

Wie in den klassischen Zelda Abenteuern erkundet man aus einer Überperspektive die Umgebungen und stößt dabei auf Feinde, Freunde und wichtige Items, welche das Abenteuer vorantreiben werden. Manche Feinde können in Brand gesteckt werden. Gegner lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt werden. Es wird hektisch zugehen, da mehrere Feinde gleichzeitig angreifen werden. Als Prinzessin Zelda verwendet man einen Zauberstab um beispielsweise Ritter, Schweinssoldaten oder Schleim zur Unterstützung zu rufen. Link wird dies allein erledigen. Wie gewohnt soll er mit Schwert oder Pfeil und Bogen sich den Gegnern stellen können.

Link soll ebenfalls spielbar sein!

Bisher haben wir noch kein Material eines spielbaren Link zu Gesicht bekommen, aber davon gelesen. Es bleibt abzuwarten in welcher Form auch immer unser Held seinen Auftritt hat. Vermutlich spielt man Link nur ganz am Anfang, bis er von Prinzessin Zelda gerettet werden muss. So wie wir es im Trailer erlebt haben. Es könnte aber auch möglich sein, dass es einen eigenen Modus mit Link als Protagonisten in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt.

Der dritte Teil einer Trilogie?

Der Titel scheint nicht nur die Top-Down-Ansicht mit anderen Zelda Klassikern gemein zu haben. Es scheint sich womöglich auch um das selbe Hyrule von A Link To The Past oder The Legend A Link Between Worlds zu handeln. Dennoch hoffen wir trotzdem noch auf die eine oder andere Neuerung. Sogar bei Tears of the Kingdom hat man sich bei Nintendo in der selben Welt von Breath of the Wild dennoch vieles einfallen lassen.

Warum diese Details bei uns verschwunden sind, bleibt eine unbeantwortete Frage und dürfte deshalb als wo mögliche Spoiler gewertet werden. Gleichzeitig fragt man sich, warum man in Japan darauf keine Rücksicht zu nehmen scheint. Wie auch immer, es bleibt dennoch das erste Zelda Abenteuer in welchem die heldenhaft Prinzessin Zelda, den tapferen Link retten muss. Der The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wird am 26.09.2024 erscheinen.

Quelle: nintendo.com/jp

