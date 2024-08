Zelda: Echoes of Wisdom – Erste Demo wird bald spielbar sein!

Die Gamescom hat noch gar nicht stattgefunden und schon scheint die nächste Videospiel-Messe noch interessanter zu werden: auf der PAX West 2024 sollen Super Mario Party Jamboree und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom spielbar sein.

Gleich zwei neue Nintendo Titel

Nintendo hat soeben bestätigt, dass Super Mario Party Jamboree und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf der PAX West 2024 in Seattle spielbar werden sein soll. Dies soll das erste Mal sein, dass beide Titel seit ihrer Vorstellung in der Nintendo Direct vom Juni spielbar sein werden.

Folge uns bei Google News

Stand 1939

Die PAX West 2024 vom 30.08. bis zum 02.09. in Seattle stattfinden. Wer das Glück hat, zu der Zeit vor Ort zu sein, der hat die Chance, die beiden großen Nintendo Titel kennenzulernen. Der Nintendo Stand hat die Nummer 1939 und wird sich in der Haupthalle befinden. Weitere Spiele die zwar schon veröffentlicht worden sind, aber dort ebenfalls spielbar sein werden, wird die Nintendo World Championships: NES Edition und Star Wars: Hunters sein.

Heading to #PAXWest? From 8/30 to 9/2, you can stop by the Nintendo booth and try demos for The Legend of #Zelda: #EchoesofWisdom and #SuperMarioPartyJamboree before their launches! #NintendoWorldChampionshipsNES Edition and #StarWarsHunters will also be playable at our booth! pic.twitter.com/j8kI3GVJqL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 20, 2024

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein neues Abenteuer, welcher nicht nur den alten Zelda Abenteuern A Link To The Past und A Link Between Worlds gleicht, sondern auch endlich die Prinzessin die Protagonistin sein darf. Das neue, alte Abenteuer wird am 26. September 2024 erscheinen.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Mario Party Jamboree

110 Minispiele auf 7 Spielbrettern. Endlich ist auch die Mario Party Reihe in der Gegenwart angekommen. Die zwei anderen Titel auf der Nintendo Switch haben zwar beide Spaß gemacht, aber dass es nur wenige Spielbretter gab war sehr enttäuschend. Am 17. Oktober 2024 werden wieder die Würfel rollen.

Die PAX West 2023

Letztes Jahr gab es schon einen tollen Titel zu testen: Super Mario Bros. Wonder wurde damals dort vorgestellt. Dieses Mal gibt es aber gleich zwei neue Videospieltitel aus dem Hause Nintendo.

Für alle die nicht vor Ort sein können, können sich trotzdem freuen. Jedes kleine Detail der beiden Demos wird sich in Form von News und YouTube-Videos wie ein Lauffeuer verbreiten.

Quelle: x.com via NintendoAmerica