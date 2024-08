Zelda: Echoes of Wisdom – Japanisches Artwork offenbart neue Details

Vor kurzem sind ein neuer Trailer und Bilder zu dem kommenden The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erschienen. Das japanische Artwork unterscheidet sich überraschenderweise von dem westlichen und gibt uns ein paar Details preis, welche von Nintendo noch gar nicht vorgestellt worden sind.

Das erweiterte Titelbild

Das Artwork von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, welches als Titelbild fungiert, unterscheidet sich in Japan von dem, welches wir kennengelernt haben. Dabei wartet die japanische Version mit einigen Überraschungen auf. Womöglich könnte man diese neuen Details als Spoiler betrachten, deswegen bitte auf eigene Gefahr die kommenden Bilder inspizieren, beziehungsweise weiterlesen: oben links in den Lüften ist eine neue gleitende Figur erkennen. Auf der anderen Seite des Bildes gibt es einen neuen Feind zu entdecken, der einer Schlange ähnelt. Weiters gibt es zudem eine Art Fahndungsplakat von Prinzessin Zelda zu entdecken.

The Japanese version of The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom key art includes a seemingly important key character that Nintendo hasn't talked about yet. If you look in the upper left hand corner, you'll see him paragliding! pic.twitter.com/mi7UeroeS3 — Stealth (@Stealth40k) August 6, 2024

Klassisches Abenteuer mit einem Twist

Wie in den klassischen Zelda Abenteuern erkundet man aus einer Überperspektive die Umgebungen und stößt dabei auf Feinde, Freunde und wichtige Items, welche das Abenteuer vorantreiben werden. Manche Feinde können in Brand gesteckt werden. Gegner lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt werden. Es wird hektisch zugehen, da mehrere Feinde gleichzeitig angreifen werden. Als Prinzessin Zelda verwendet man einen Zauberstab um beispielsweise Ritter, Schweinssoldaten oder Schleim zur Unterstützung zu rufen. Link wird dies allein erledigen. Wie gewohnt soll er mit Schwert oder Pfeil und Bogen sich den Gegnern stellen können.

Link soll ebenfalls spielbar sein!

Bisher haben wir noch kein Material eines spielbaren Link zu Gesicht bekommen, aber davon gelesen. Es bleibt abzuwarten in welcher Form auch immer unser Held seinen Auftritt hat. Vermutlich spielt man Link nur ganz am Anfang, bis er von Prinzessin Zelda gerettet werden muss. So wie wir es im Trailer erlebt haben. Es könnte aber auch möglich sein, dass es einen eigenen Modus mit Link als Protagonisten in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt.

Der dritte Teil einer Trilogie?

Der Titel scheint nicht nur die Top-Down-Ansicht mit anderen Zelda Klassikern gemein zu haben. Es scheint sich womöglich auch um das selbe Hyrule von A Link To The Past oder The Legend A Link Between Worlds zu handeln. Dennoch hoffen wir trotzdem noch auf die eine oder andere Neuerung. Sogar bei Tears of the Kingdom hat man sich bei Nintendo in der selben Welt von Breath of the Wild dennoch vieles einfallen lassen.

Warum diese Details bei uns verschwunden sind, bleibt eine unbeantwortete Frage und dürfte deshalb als wo mögliche Spoiler gewertet werden. Gleichzeitig fragt man sich, warum man in Japan darauf keine Rücksicht zu nehmen scheint. Wie auch immer, es bleibt dennoch das erste Zelda Abenteuer in welchem die heldenhaft Prinzessin Zelda, den tapferen Link retten muss. Der The Legend of Zelda: Echoes of Wisdomitel wird am 26.09.2024 erscheinen.

Quelle: x.com via Stealth40k