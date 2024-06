Zelda: Echoes of Wisdom führt IGN-Wishlist an

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist bereits ein großer Erfolg und hat sich an die Spitze der meistgewünschten Spiele der Summer Showcase Season gesetzt. Das Spiel hat damit große Titel wie Doom: The Dark Ages, Assassin’s Creed Shadows und das von Fans sehnsüchtig erwartete Metroid Prime 4 hinter sich gelassen. Die meisten Zelda-Fans waren von der letzten Nintendo Direct begeistert. Zwar wurde die Switch 2 nicht vorgestellt, doch gab es einige andere Ankündigungen, auf die die Fans gewartet hatten, wie Metroid Prime 4: Beyond, aber auch einige große Überraschungen, wie der Zelda-Titel.

Fans der Zelda-Reihe hatten jahrelang nach einer spielbaren Prinzessin Zelda in einem Hauptspiel verlangt, was bei Nintendo weitgehend ungehört zu verhallen schien. Doch mit dem neuen Zelda: Echoes of Wisdom bekommen die Fans endlich ihren Wunsch erfüllt und die Begeisterung ist unübersehbar. Einem neuen Bericht von GamesIndustry.Biz zufolge hat Zelda: Echoes of Wisdom alle anderen großen Sommerveröffentlichungen 2024 in der IGN-Wishlist hinter sich gelassen. Die IGN Playlist ist ein Tracker für Backlogs und Spieleaktivitäten, der in diesem Fall Daten vom 30. Mai bis zum 23. Juni auswertet und sich nur auf Titel konzentriert, die im Rahmen von Showcases enthüllt wurden.

The Zelda: Echoes of Wisdom setzt sich in der IGN-Wishlist durch

Zelda: Echoes of Wisdom führt die Liste an, gefolgt von Doom: The Dark Ages auf Platz 2 und Astro Bot auf Platz 3. Gears of War: E-Day und Perfect Dark runden die Top 5 ab. Auch wenn die Platzierung auf der Wunschliste nicht bedeutet, dass der Titel für Nintendo erfolgreich sein oder sich gut verkaufen wird, ist es wahrscheinlich, dass Fans nicht zögern werden, den Titel in die Hand zu nehmen. Abgesehen von Nebenspielen und Spin-offs wie Hyrule Warriors und Super Smash Bros. war Zelda weitgehend unspielbar, musste gerettet werden oder spielte in den Spielen nur eine Nebenrolle.

Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gaben der Prinzessin eine größere Rolle, erfüllten aber immer noch nicht ganz die Wünsche der Fans, die als Prinzessin Zelda die Welt retten wollten. Ob Zelda: Echoes of Wisdom die Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Es scheint jedoch, dass die Fans sehr hoffnungsvoll sind, dass es schon bald auf diesem Niveau sein wird. Zelda hat alles in der Wishlist übertrumpft, von Remastern und Remakes wie Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Dragon Quest III HD-2D Remake bis hin zu brandneuen Einträgen in bestehende populäre Franchises wie Call of Duty: Black Ops 6 und Dragon Age: The Veilguard. Man darf gespannt sein, wie sich all diese Spiele in den kommenden Monaten und Jahren schlagen werden.

Worum geht es im angekündigten Zelda-Spiel?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein neues Spiel für die Nintendo Switch, bei dem Prinzessin Zelda die Hauptrolle spielt. In diesem Abenteuer verschwinden die Bewohner von Hyrule durch mysteriöse Risse, und ein bestimmter Schwertkämpfer ist unter den Vermissten. Prinzessin Zelda muss ihr Königreich retten und verbündet sich mit der geheimnisvollen Fee Tri. Mit der Kraft des Tri-Stabs kann sie Echos von Dingen aus ihrer Umgebung erschaffen, um Rätsel zu lösen und Feinde zu besiegen.