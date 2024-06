Zelda: Echoes of Wisdom – Alles, was du wissen musst!

Nintendo hat es wieder geschafft, uns mit einem neuen Zelda-Spiel zu überraschen. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steht in den Startlöchern und bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Anders als die gigantischen 3D-Abenteuer wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom knüpft dieser Titel an die klassischen 2D-Zelda-Spiele an. Das letzte Spiel dieser Art war Link’s Awakening von 2019, ein Remake des Originals von 1993.

Zelda als spielbarer Charakter: Eines der aufregendsten Elemente von Echoes of Wisdom ist, dass Zelda diesmal die Hauptrolle übernimmt. Beim Nintendo Direct im Juni 2024 wurde dieser Titel vorgestellt, und die Begeisterung war sofort spürbar. Die vertraute isometrische Perspektive ist zurück, aber mit einer frischen Wendung. Es gibt viel zu entdecken, bevor du erneut in die Welt von Hyrule eintauchst.

Wichtige Fragen und Antworten zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Erscheinungsdatum

Markiere dir den 26. September 2024 im Kalender, denn an diesem Tag erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Plattformen

Werbung

Du kannst dieses Abenteuer exklusiv auf der Nintendo Switch erleben. Ob es später auch auf einer möglichen Switch 2 spielbar sein wird, bleibt abzuwarten. Aktuell ist nur die Veröffentlichung auf der Switch bestätigt.

Trailer

Der Ankündigungstrailer für Echoes of Wisdom beginnt dramatisch: Link befreit Zelda aus einem Kristall, in dem sie von Ganon gefangen gehalten wurde. Doch kurz nach ihrer Rettung verschwindet Link in einem mysteriösen rosa Riss, und Zelda steht im Mittelpunkt des Abenteuers. Begleitet wird sie von einer neuen Fee namens Tri, die ihr hilft, die Risse in Hyrule zu schließen.

Zelda macht es anders, als Link

Spielweise

Dieses Spiel setzt auf eine isometrische Perspektive, aber Zelda kämpft anders als Link. Statt eines Schwertes nutzt sie ihre Weisheit und Magie. Ein zentrales Element ist der Tri Rod, ein magischer Stab, mit dem du Echos von Objekten und Feinden erzeugen kannst. Diese Echos helfen dir, Hindernisse zu überwinden und Feinde zu besiegen.

Der Tri Rod ermöglicht es dir, Tische zu beschwören, um Klippen zu erklimmen, oder Gegenstände zu nutzen, um Windströmungen zu blockieren. Auch im Kampf erweist sich der Stab als nützlich, indem er befreundete Feinde herbeiruft, die für dich kämpfen.

Ob Zelda noch weitere Fähigkeiten oder Waffen erhält, ist unklar. Doch das Echosystem verspricht vielfältige und tiefgehende Möglichkeiten.

Vorbestellungen

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist jetzt u.a. auf Amazon.de vorbestellbar und kostet 60,49 Euro (AT-Preis). Es wird auch eine spezielle Hyrule Edition der Nintendo Switch Lite geben, die ebenfalls am 26. September erhältlich sein wird.

Bereite dich auf ein spannendes neues Zelda-Abenteuer vor, das dich in eine bekannte, aber doch völlig neue Welt entführt. Mit Zelda als Hauptfigur und dem innovativen Echosystem des Tri Rod wird Echoes of Wisdom sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.