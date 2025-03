Nintendo Switch führt virtuelles Game-Sharing mit digitalen Karten ein

Die heutige Nintendo Direct Präsentation hat einige bekannte und neue Spiele hervorgehoben, die für die Nintendo Switch erscheinen werden, darunter Metroid Prime 4: Beyond und Tamodotchi Life: Living the Dream, deren Veröffentlichung für dieses Jahr bis 2026 geplant ist. Während viele gespannt sind, in diese Welten einzutauchen, sorgte eine überraschende Ankündigung für Aufsehen.

Nintendo hat eine neue Methode vorgestellt, digitale Spiele auf verschiedenen Geräten zu spielen, die sogenannte Nintendo Switch Virtual Game Card. Diese Funktion ermöglicht es, digitale Kopien von Spielen in „physische“ Karten zu verwandeln, die zwischen Konsolen übertragen werden können – ein Konzept, das offenbar auch bei der Nintendo Switch 2 Anwendung findet. Ähnlich wie beim Steam Deck, das das Teilen von Spielen über ein lokales Netzwerk unterstützt, bietet die Virtual Game Card eine innovative Möglichkeit, Spiele zwischen zwei Geräten auszutauschen.

Werbung

Wie funktioniert das neue Game Sharing für die Nintendo Switch?

Das Feature erlaubt, Spiele von einem Gerät „auszuwerfen“ und auf ein anderes zu übertragen. Innerhalb einer Nintendo Account-Familiengruppe können Nutzer Spiele für bis zu zwei Wochen via lokaler Verbindung verleihen. Nach Ablauf dieser Frist wird das Spiel automatisch an die ursprüngliche Konsole zurückübertragen. Die Virtual Game Card ist ein bedeutender Schritt für Nintendo, der offenbar auf die kommende Konsole abgestimmt ist, da diese Konsole auch Spiele der aktuellen Switch unterstützen wird.

Es ist spannend, diese Entwicklung kurz vor der Switch 2 Direct zu erleben, die einen Einblick in die Innovationsstrategie von Nintendo gewährt, um das Spielerlebnis zu verbessern. Die Spielkarten werden mit der neuen Konsole eingeführt und sind ab Ende April auch für die aktuelle Hardware verfügbar. Dann wird sich zeigen, wie nahtlos die Nutzung tatsächlich funktioniert. Siehst du diese Neuerung als einen Fortschritt, der das Gaming noch interaktiver macht?

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: youtube.com via Nintendo Switch of America