Zelda: Echoes of Wisdom könnte auf das Master Sword verzichten

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist eine der größten Überraschungen des Jahres 2024, denn bis zu seiner Ankündigung kursierten nur Gerüchte über einen Zelda-Titel unter der Regie von Zelda. Da die Spielerinnen und Spieler im Game in die Rolle von Zelda und nicht in die von Link schlüpfen, unterscheidet sich das Spiel schon allein dadurch von allen anderen Spielen der Reihe. Darüber hinaus wird es mit dem Tri Rod eine brandneue Fähigkeit geben, die ähnlich zu funktionieren scheint wie die Ultrahand-Fähigkeit in Zelda: Tears of the Kingdom. Die Einzigartigkeit des kommenden Spiels geht aber noch weiter. Denn eines der bekanntesten Features von The Legend of Zelda wurde noch nicht enthüllt und wird wohl auch nicht im Spiel auftauchen.

Das Master Sword gilt seit seiner Einführung in The Legend of Zelda: A Link to the Past im Jahr 1991 als eine der ikonischsten Waffen in der gesamten Reihe. Es war zwar nicht in jedem Zelda-Spiel enthalten, tauchte aber sicherlich öfter auf als andere Waffen oder Items. Basierend auf den bisherigen Enthüllungen und dem, was die Prämisse von Zelda: Echoes of Wisdom vermuten lässt, könnte die legendäre Klinge auch in diesem Teil nicht auftauchen. Dies würde den kommenden Titel in einen exklusiven Club der ikonischen Reihe aus dem Hause Nintendo aufnehmen. Der erste Hinweis darauf, dass das Master Sword nicht im Spiel enthalten ist, ist der Ankündigungstrailer selbst. Nirgendwo im Trailer ist die Waffe zu sehen, auch nicht in der Filmsequenz, in der Link gegen Ganondorf kämpft.

Zelda: Echoes of Wisdom – Kein Master Sword im Spiel?

Link hält zwar ein Schwert in der Hand, aber es hat nicht das typische Design des Master Sword. Tatsächlich hat das Schwert, das Link in der Hand hält, ein Zonai-ähnliches Design, was auf eine mögliche Verbindung zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hindeutet. Ein weiterer Punkt ist die Prämisse von Zelda: Echoes of Wisdom, in dem diesmal Zelda und nicht Link die Hauptrolle spielt. Daher gibt es wenig Platz für das Master-Schwert, da diese Waffe in den vorherigen Teilen hauptsächlich von Link geführt wurde. Zelda hat im Laufe der Serie immer wieder ein Schwert benutzt, aber fast immer war es ihre eigene Klinge und nicht das Master Sword. Im kommenden Titel benutzt Prinzessin Zelda den Tri-Stab. Damit kann sie „Echos“ von Gegenständen und Monstern erzeugen, die sie dann herbeirufen kann, um sie auf ihrem Weg durch die Spielwelt zu unterstützen.

Ihre primäre Kampfmethode besteht darin, mit dem Tri Rod Monster zu beschwören, die ihr dabei helfen, andere Gegner zu besiegen. Im Gegensatz zu Link, dem spielbaren Protagonisten von The Legend of Zelda, benutzt sie nicht nur eine Nahkampfwaffe. Mit den Fähigkeiten des Tri-Rods in der Hand hat Zelda kaum einen Grund, das Master Sword jemals zu benötigen. In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Informationen zu Zelda: Echoes of Wisdom übersichtlich zusammen gefasst.