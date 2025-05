Pokémon TCG Pocket: Gratis-Items zum Start der neuesten Erweiterung

Pokémon TCG Pocket hat einen neuen Code veröffentlicht, mit dem Spieler ein Geschenk mit Sanduhren und Tausch-Token erhalten können. Laut dem Entwicklungsteam des Spiels dient dieses Geschenk dazu, die Golden Week, eine beliebte Feiertagsperiode in Japan, die vom 29. April bis zum 5. Mai dauert, zu feiern. Die mobile Version des Pokémon-Sammelkartenspiels wurde von deNA im Oktober letzten Jahres veröffentlicht.

Und zieht sowohl wettbewerbsorientierte Spieler an, die Deckstrategien austauschen, als auch Sammler, die sich auf das Erwerben von Karten konzentrieren. Um Karten zu erhalten, müssen Spieler entweder Packs öffnen oder Karten tauschen. Um die Community bei ihrer Jagd nach ihren Lieblingskarten zu unterstützen, hat das Entwicklerteam zwei kostenlose Items bereitgestellt, die sich niemand entgehen lassen sollte. Pokémon TCG Pocket hat den Geschenkcode S5N4NDM00N veröffentlicht.

Mit diesem Code können Spieler ein Paket mit 24 Sanduhren und 500 Token kostenlos einlösen. Dazu müssen sie die spezielle Website für Code-Einlösungen besuchen, dort den Code eingeben und ihre ID hinterlegen. Die ID finden Spieler, indem sie das Spiel starten, auf dem Titelbildschirm das Symbol mit den drei horizontalen Balken oben rechts antippen und dann die ID am unteren Rand des erscheinenden Bildschirms ablesen. Wichtig: Der Code kann nur bis zum 27. Mai um 7:59 Uhr eingelöst werden.

Let’s celebrate Golden Week globally! 🌐

We’ve got some goodies to give out to everyone! Enjoy the gifts. 🎁 pic.twitter.com/Ld0LwOEMbP

— Pokémon TCG Pocket (@PokemonTCGP) May 2, 2025