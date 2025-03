Pokémon TCG Pocket: ‚Glänzendes Festival‘-Set – Release-Datum und Kartenliste enthüllt

Heute Morgen hat Pokémon TCG Pocket die nächste Erweiterung für das Mobile Game angekündigt. Die neue Sammlung namens Glänzendes Festival wird Pokémon aus der Paldea-Region sowie Shiny-Pokémon enthalten, die Fans sammeln können. Die Erweiterung erscheint am 27. März 2025 in der App und verspricht eine Fülle von neuen Karten und Features.

Das Highlight der neuen Glänzendes Festival-Booster-Packs sind die Shiny-Varianten von Pokémon. Dies ist ein brandneues Feature in der App und bringt das beliebte Shiny-Hunting aus den Hauptspielen in Pokémon TCG Pocket. Einige Fan-favorisierte Shiny-Pokémon werden enthalten sein, und die Karten zeigen eine glitzernde Animation, wenn sie betrachtet werden.

Zusätzlich zu den neuen Booster-Packs können Spieler ab dem 27. März 2025 neue EX-Starter-Deck-Missionen absolvieren. Ab dem 1. April 2025 werden außerdem neue Shiny Glurak-thematische Items im Shop erhältlich sein, darunter ein neues Spielbrett und ein neues Sammelalbum.

Shinys kommen in Pokémon TCG Pocket

Ein weiteres lang erwartetes Feature wird mit Glänzendes Festival eingeführt: Ranked Matches. Die erste Ranglisten-Saison in Pokémon TCG Pocket beginnt am 27. März um 07:00 Uhr und läuft bis zum 26. April 2025 um 06:59 Uhr. Trainer können in Ranglistenkämpfen gegen andere Spieler ähnlicher Skill-Level antreten und saisonale Embleme verdienen, die ihren erreichten Rang zeigen.

Basierend auf dem Teaser-Trailer und den bisherigen Informationen von The Pokémon Company sind folgende Karten in den neuen Booster-Packs enthalten:

Shiny-Karten:

Glurak EX

Lucario EX

Pachirisu

Schligda

Knattox

Paldea-Karten:

Iono

Felori

Nigiragi

Weitere neue Karten:

Pinsir

Rot

Neben den Shiny-Varianten werden die Glänzendes Festival-Packs auch Standardversionen von Glurak EX und Lucario EX enthalten. Die neuen Packs tragen die Bezeichnung A2b, was bedeutet, dass sie Teil der A-Serie von Pokémon TCG Pocket-Karten sind, die mit Unschlagbare Gene begann. Die genaue Größe der Booster-Packs wurde noch nicht bestätigt, aber sie werden wahrscheinlich ähnlich wie frühere Ein-Pack-Booster sein.

Das bedeutet, dass noch weitere, bisher nicht enthüllte Shiny-Pokémon und Paldea-Erweiterungen in den neuen Boostern enthalten sein könnten.

