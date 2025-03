Pokémon TCG Pocket mit Rekord-Downloads: 100 Millionen geknackt!

Das mobile Kartenspiel Pokémon Trading Card Game Pocket bricht Rekorde! Entwickler DeNA hat bekannt gegeben, dass das Spiel die Marke von 100 Millionen Downloads geknackt hat – und das nicht einmal sechs Monate nach dem Release.

Warum ist Pokémon TCG Pocket so erfolgreich? Trotz fast 30 Jahren Pokémon-Geschichte scheint der Hype um die Taschenmonster kein Ende zu nehmen. Das zeigen nicht nur die Ankündigungen zu Pokémon Legends: Z-A, Pokémon: Champions und der zweiten Staffel von Pokémon Concierge auf Netflix, sondern auch der anhaltende Erfolg von TCG Pocket.

Natürlich sind 100 Millionen Downloads weit entfernt von den über einer Milliarde Installationen, die Pokémon GO über die Jahre erreicht hat. Doch der Vergleich hinkt: Während Pokémon GO seit fast neun Jahren auf dem Markt ist, wurde TCG Pocket erst vor wenigen Monaten veröffentlicht.

What a fantastic way to celebrate #PokemonDay today! Thank you to everyone for your continued support; it’s genuinely appreciated. 🙏

We look forward to celebrating this community and any future milestones in this new year. We hope you continue to enjoy our game! pic.twitter.com/kzewn7gXI5

— Pokémon TCG Pocket (@PokemonTCGP) February 27, 2025