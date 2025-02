Pokémon TCG Pocket: Ranked Matches ab März – Ein wichtiges Ad-on

Der Livestream von Pokémon Presents vergeht immer sehr schnell und es gibt so viele Neuigkeiten, dass man leicht die kleinen Details übersieht. Das große Highlight für Pokémon TCG Pocket war heute die Bestätigung der neuen Licht des Triumphs Booster Packs, die am 28. Februar 2025 veröffentlicht werden. In einem kurzen Moment bestätigte die mobile App aber auch die Einführung eines neuen Features.

Spieler haben sich schon lange ein Ranglistensystem für PvP-Kämpfe in Pokémon TCG Pocket gewünscht, und nun wurde bestätigt, dass es im nächsten Monat Ranglistenkämpfe geben wird. Laut der kurzen Folie, die während des Livestreams gezeigt wurde, werden die Ranglistenkämpfe Ende März hinzugefügt. Die Ankündigung wurde von einem Bild eines neuen Emblems begleitet, das einen Meisterball und eine Krone zeigt, die zweifellos dazu gedacht sind, Spieler für das Erreichen höherer Ränge in den Ranglistenkämpfen zu belohnen.

Pokémon teilte die Nachricht später in den sozialen Medien mit und bestätigte, dass es sich um eine „lustige Herausforderung“ handele, und riet den Spielern, ihre „Münzfinger“ bereitzuhalten. Da der Fokus auf den neuen Booster Packs und den spannenden Verlosungen seltener Packs liegt, hat Pokémon noch nicht viel über die Ranglistenkämpfe verraten, außer dass sie stattfinden werden. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Ranglistenkämpfe in Pokémon TCG Pocket ab März

Für viele Spieler hat die nicht überzeugende Tauschfunktion Pokémon TCG Pocket etwas an Glanz genommen. Trotzdem haben Fans der schnellen Kartenkämpfe DeNA gebeten, ein Ranglistensystem ins Spiel zu integrieren. Schließlich gibt es solche Systeme in vielen anderen PvP-Kampfmodi der Franchise, wie etwa in der Pokémon GO Kampfliga. Für wettkampforientierte Spieler sind die jetzt für Pokémon TCG Pocket bestätigten Ranglistenkämpfe eine lang ersehnte Ergänzung, die die PvP-Kartenkämpfe spannender machen soll.

Abgesehen von zeitlich begrenzten Emblem-Events hatten die Spieler bisher keine Möglichkeit, ihre Platzierungen einzusehen oder zu präsentieren. Mit der Einführung des Handels scheint DeNA nun bereit zu sein, sich auf das nächste große Feature zu konzentrieren, das hoffentlich besser ankommt und weniger unmittelbare Entschuldigungen und Versprechungen zur Verbesserung erfordert. Mit den neuen Karten wird sich die PvP-Metaplattform in Pokémon TCG Pocket wahrscheinlich erneut verändern.

Spieler haben nicht nur nach Ranglistenspielen gefragt, sondern waren auch frustriert darüber, wie schnell die Strategien bei der geringen Anzahl an Karten veraltet sind. Dies könnte sich ändern, sobald die Community die besten Strategien aus den neuen Packs gefunden hat. Es bleibt zu hoffen, dass das PvP abwechslungsreicher wird und Spieler um die Spitzenplätze kämpfen können.

