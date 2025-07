MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Gerüchte rund um die PlayStation 6 (PS6) reißen nicht ab. Jetzt sorgt ein neuer Hardware-Leak für Aufsehen: Ein angeblicher AMD-Chip mit beeindruckenden technischen Daten wirbelt die Diskussion um Sonys nächste Konsole kräftig auf. Doch Vorsicht an dieser Stelle! Es könnte sich auch um den Prozessor der nächsten Xbox handeln.

In einem neuen Video behauptet der Leaker Moore’s Law is Dead, dass AMD derzeit an einer APU mit dem Codenamen Magnus arbeitet (via YouTube). Diese soll sowohl mit einer ungewöhnlichen CPU-Architektur als auch einem besonders breiten Speicherbus ausgestattet sein. Und damit weit über das hinausgehen, was die aktuelle Konsolengeneration bietet.

AMD Magnus: High-End-Chip für PS6 oder doch die nächste Xbox?

Laut dem Leak basiert der Magnus-Chip auf Zen 6-Technologie und kombiniert drei leistungsstarke Zen 6-Kerne mit acht effizienteren Zen 6c-Kernen. Eine Konfiguration, die stark an moderne Laptop-CPUs erinnert, aber angeblich aus AMDs Semicustom-Abteilung stammt, also genau dem Bereich, der bisher auch Konsolenchips wie den PS5-Prozessor entwickelt hat.

Besonders auffällig ist der große 384-Bit-Speicherbus, der weit über dem der PS5 (256 Bit) liegt und sogar den 320-Bit-Bus der Xbox Series X übertrifft. Das deutet auf deutlich mehr Bandbreite und Grafikleistung hin, passend für 120-Hz-Gaming und hochauflösende Effekte.

Hinweise auf die PS6, aber Zweifel bleiben

Die Details passen durchaus zu Sonys Plänen: Auch die PS5 basiert auf einer AMD-APU, und mit Mark Cerny als erneutem Hardware-Architekten scheint ein ähnliches Chipdesign wahrscheinlich. Auch die Chipform, quadratisch wie frühere PlayStation-Designs, wird als weiteres Indiz gewertet.

Doch nicht alle Experten sind überzeugt. Der bekannte AMD-Leaker Kepler_L2 widerspricht auf X.com: Der Codename Magnus passe nicht zu Sonys bisheriger Namenslogik, die meist auf Shakespeare-Charaktere setzt. Außerdem sei die Chipfläche zu groß: Sony verfolgt eher eine kostenoptimierte Strategie. Auch für die kommende PlayStation 6.

Ist Magnus für die nächste Xbox gedacht?

Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum Magnus auch Microsofts nächste Xbox antreiben könnte. Die Xbox Series X setzt bereits auf eine breitere Speicheranbindung als die PS5 und der High-End-Chip von AMD folgt diesem Muster. Auch die aufwendige Struktur spricht für eine Plattform mit weniger Kompromissen bei der Hardware.

Hinzu kommt: AMD arbeitet in der Semicustom-Sparte gleichzeitig mit mehreren Kunden. Wer am Ende welchen Chip bekommt, bleibt solange unklar, bis die Hersteller ihre Pläne offiziell machen.

PlayStation 6: Wann kommt Klarheit?

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung von Sony oder Microsoft. Mark Cerny selbst hat angedeutet, dass ein PS6-Release nicht vor Ende der Dekade erfolgen wird. Der bekannte Leaker Detective Seeds rechnet mit einer Ankündigung 2028 und einem Marktstart Ende 2029, wie ihm ein PlayStation-Mitarbeiter mitgeteilt haben soll (via X.com). Die PlayStation 6 würde also deutlich später erscheinen, als bisher angenommen.

Bis dahin bleibt Raum für Spekulationen und neue Leaks wie dieser werden die Diskussion weiter anheizen. Ob Magnus tatsächlich die PS6 oder die nächste Xbox-Konsole antreibt, bleibt vorerst offen. Sicher ist: Die nächste Konsolengeneration könnte technisch deutlich ambitionierter ausfallen als gedacht.

