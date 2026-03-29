PlayStation 6 Preis: Leak nennt 699 Dollar – Sony könnte Strategie ändern

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Die nächste PlayStation-Generation rückt langsam näher und schon bereits jetzt sorgt ein Thema für hitzige Diskussionen: der Preis für die PlayStation 6 (PS6). Während viele Fans nach den jüngsten Preiserhöhungen der PS5 bereits das Schlimmste befürchten, bringt ein neuer Leak plötzlich Hoffnung zurück. Doch genau diese Hoffnung könnte trügerisch sein.

Ein bekannter Hardware-Leaker sorgt aktuell für Aufsehen: Laut ihm wäre ein Preis von rund 699 Dollar für die PlayStation 6 weiterhin möglich. Das klingt fast schon überraschend günstig, vor allem, wenn man bedenkt, dass viele bereits mit 900 bis 1000 Dollar (rund 1000 Euro) rechnen.

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Preis-Frage: 699 Dollar für die PS6? Nur mit einem fettem Haken!

Die Quelle hinter dem Leak ist kein Unbekannter. KeplerL2 gilt in der Szene als gut vernetzt, vor allem wenn es um AMD-Hardware geht, also genau jene Technik, die auch in PlayStation-Konsolen steckt. Seine Einschätzung: Die reinen Herstellungskosten der PS6 könnten bei etwa 760 Dollar liegen (via NeoGAF-Forum). Das bedeutet konkret: Sony würde die Konsole unter Wert verkaufen müssen.

Und genau hier kommt ein entscheidender Begriff ins Spiel: Subvention. Sony müsste bereit sein, pro verkaufter Konsole Verlust zu machen. Natürlich in der Hoffnung, diesen später über Spiele, Abos und Services wieder reinzuholen. Ein Modell, das in der Vergangenheit oft funktioniert hat. Doch dieses Mal könnte alles anders sein.

„Xbox ist kein direkter Konkurrent mehr“ – ein gefährlicher Wandel?

Der wohl spannendste Punkt am Leak ist nicht der Preis selbst, sondern die Begründung dahinter. Laut dem Insider stellt sich Sony intern offenbar eine ganz andere Frage: Lohnt es sich überhaupt noch, aggressiv zu subventionieren?

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Seine Aussage sorgt für Diskussionen: Xbox sei aktuell kein direkter Konkurrent mehr. Das klingt drastisch, spiegelt aber eine Entwicklung wider, die viele in der Branche beobachten. Während Microsoft zunehmend auf Services, Cloud-Gaming und plattformübergreifende Strategien setzt, bleibt Sony stärker beim klassischen Konsolenmodell. Die direkte Hardware-Schlacht verliert dadurch an Bedeutung.

Die Fans reagieren darauf gespalten. Einige sehen darin eine Chance für Sony, höhere Margen zu erzielen. Die Warnung ist klar: Wenn Sony keinen Druck mehr spürt, zahlen wir am Ende den Preis dafür.

Technik treibt den Preis nach oben

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Hardware selbst. Laut Leak soll die PS6 unter anderem mit einer schnellen 1TB Gen5 SSD ausgestattet sein, ohne Laufwerk (das wie auch bei der aktuellen PS5 „nachrüstbar“ sein soll). Gerade diese SSD könnte ein echter Kostentreiber sein. Schon bei der PS5 Pro wurde deutlich, wie stark größere Speicherlösungen den Preis beeinflussen. Eine noch schnellere Generation könnte das Problem weiter verschärfen.

Hinzu kommen stagnierende Preise für RAM und andere Komponenten. Anders als zur PS5-Zeit gibt es aktuell keine globalen Lieferengpässe, aber wirtschaftliche Unsicherheiten bleiben ein Risiko.

Sony steht also vor einer schwierigen Entscheidung: Preis niedrig halten und Verluste riskieren oder teuer starten und potenziell viele Spieler verlieren? Erwartet uns eine zweite PS3-Ära und die unterschätzte Xbox könnte Sony zum Verhängnis werden? Eher unwahrscheinlich, aber die Gefahr ist da.

Das eigentliche Problem: Warum solltest du überhaupt upgraden?

Doch selbst wenn der Preis stimmt, bleibt eine viel größere Frage offen: Brauchen wir überhaupt eine PS6? Genau hier wird es spannend. Branchenstimmen warnen bereits davor, dass der Sprung zur nächsten Generation weniger überzeugend ausfallen könnte als früher.

Der Grund liegt auf der Hand. Viele Spiele erscheinen bereits heute für mehrere Generationen gleichzeitig. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die PS6 anfangs kaum exklusive Vorteile bieten. Das würde bedeuten: Selbst bei einem „günstigen“ Preis von 699 Dollar (rund 700 Euro) könnte die Motivation zum Kauf fehlen.

Die PlayStation 6 könnte also in einer völlig neuen Ausgangslage starten. Nicht mehr nur Technik entscheidet über den Erfolg, sondern Strategie. Ein günstiger Preis wäre möglich, aber nicht garantiert. Ein hoher Preis wäre logisch, aber riskant.

Dieser Artikel erschien zuerst auf DailyGame.at.

Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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