PlayStation 6: Leak deutet auf abnehmbares Disc-Laufwerk hin, wie bei der PS5

Ein bekannter Branchen-Insider hat verraten, dass die kommende PlayStation 6 ein abnehmbares Disc-Laufwerk besitzen soll. Damit würde Sony die modulare Philosophie fortführen, die schon mit der PS5 Slim und der PS5 Pro eingeführt wurde. Doch was bedeutet das für dich als Spieler?

Bisher gab es bei Konsolen klare Unterschiede: Digital Edition oder klassisches Modell mit Laufwerk. Mit der PS6 soll sich das von Beginn an ändern. Käufer sollen zwischen zwei Varianten wählen können, beide jedoch mit der Möglichkeit, das Disc-Laufwerk flexibel nachzurüsten.

PlayStation 6: Sony setzt voll auf Modularität in Sachen Disc-Laufwerk

Der Bericht von Insider-Gaming.com legt nahe, dass Sony beim Launch nur modulare Modelle anbieten wird. Das heißt: Egal ob du die günstigere Digital Edition kaufst oder die Version mit Laufwerk, später kannst du immer noch ein separates Disc-Laufwerk hinzufügen.

Dieses Konzept soll nicht nur Spielern mehr Freiheit geben, sondern auch die Produktionskosten senken. Wenn alle Modelle technisch identisch sind, außer beim Laufwerk, spart Sony in der Herstellung. Ein ähnlicher Ansatz wurde schon 2023 mit der PS5 Slim eingeführt.

Möglicher Release 2027

Gerüchten zufolge plant Sony den Start der PS6 für das Jahr 2027 bzw. 2028. Traditionell erscheinen neue Konsolen im November, weshalb ein Release zum Weihnachtsgeschäft 2027 oder auch erst 2028 wahrscheinlich ist. Bis dahin könnte noch ein weiteres PS5 Slim-Modell erscheinen, das mit 825 GB Speicherplatz ausgestattet ist.

Mit der PlayStation 6 will Sony offenbar alle Spieler ansprechen: Fans von digitaler Bibliothek ebenso wie Sammler von physischen Games. Das modulare Design gibt dir die Wahl und könnte gleichzeitig den Produktionsprozess deutlich vereinfachen.

