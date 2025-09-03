PS5-Shrinkflation: Neue Sony-Konsole kurz vor dem Launch – was steckt dahinter?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Überraschender Schritt: Kommt bald eine abgespeckte PS5 Digital Edition? Seit ihrem Release im Jahr 2020 hat die PlayStation 5 eine turbulente Reise hinter sich. Zuerst waren Lieferengpässe an der Tagesordnung, dann folgten Preissteigerungen und mittlerweile gehört die Konsole zu den erfolgreichsten Systemen der Sony-Geschichte. Doch jetzt macht ein neuer Leak die Runde: Sony soll bereits in wenigen Tagen eine neue Version der PS5 Digital Edition veröffentlichen. Und die bringt nicht etwa ein Upgrade, sondern eine unerwartete Änderung.

Insider Billbil-Kun (via Dealabs.com), der in der Vergangenheit bereits mehrfach richtige Informationen zu Konsolen und Spielen geliefert hat, berichtet, dass Sony den Speicherplatz der kommenden PS5 Digital Edition verringern will. Während die aktuelle Slim-Variante auf 1 TB SSD setzt, soll das neue Modell nur noch 825 GB Speicher bieten.

Werbung

Weniger Speicher und trotzdem kein günstigerer Preis?

Die Nachricht klingt im ersten Moment nach einem Rückschritt. Schließlich werden Spiele immer größer, oft über 100 GB, und Updates belegen zusätzlich Platz. Da ist jeder Gigabyte wertvoll. Warum also reduziert Sony den Speicherplatz?

Laut Billbil-Kun hängt die Entscheidung mit den Produktionskosten und der Preisgestaltung zusammen. Sony möchte offenbar vermeiden, die Digital Edition erneut teurer zu machen. Stattdessen bleibt der Preis bei 499 Euro. Zum Vergleich: Zum Launch im Jahr 2020 lag der Preis noch bei 399 Euro. Innerhalb von fünf Jahren ist die Konsole also bereits um 100 Euro teurer geworden. Ohne spürbare Hardware-Upgrades. Erreicht die „Shrinkflation“ nach Schokolade, Getränken und Chips nun auch die PlayStation 5-Konsolen?

Das solltest du zur neuen PS5 Digital Edition wissen Speicherplatz Sinkt von 1 TB auf 825 GB Preis Bleibt bei 499 Euro in Europa Release Geplant am 13. September 2025 Region Exklusiv für Europa, andere Regionen unklar Strategie Preis bleibt stabil statt erneuter Erhöhung

Europa im Fokus: Kommt die neue Digital Edition auch in andere Regionen?

Bislang soll das neue Modell ausschließlich in Europa erscheinen. Ob die abgespeckte Version auch in den USA oder Asien eingeführt wird, ist derzeit noch unklar. Die Informationen deuten darauf hin, dass Sony hier testet, wie der Markt auf die Änderung reagiert.

Werbung

Der geplante Veröffentlichungstermin liegt laut dem Insider bereits am 13. September 2025. Sollte sich das bewahrheiten, könnte Sony die neue PS5 Digital Edition bereits in den nächsten Tagen offiziell vorstellen.

Preis-Rückblick: So hat sich die PS5 bisher entwickelt 2020 Launch der PS5 mit 399 Euro (Digital) und 499 Euro (Disc-Version) 2022 Preiserhöhung in Europa – Digital Edition stieg auf 449 Euro 2023 Einführung der PS5 Slim, Digital Edition nun mit 1 TB SSD, Preis: 499 Euro 2025 Gerüchte um die neue Digital Edition mit 825 GB Speicher, Preis: 499 Euro

Rückschritt oder clevere Marktstrategie?

Für Fans klingt weniger Speicher zum gleichen Preis erst einmal wenig attraktiv. Doch Sony könnte damit eine strategische Entscheidung treffen. Statt die Konsole weiter zu verteuern, wählt man den Weg über kleinere Abstriche in der Ausstattung. Damit bleibt der Preis stabil, und die PS5 Digital Edition weiterhin die günstigste Einstiegsmöglichkeit in die aktuelle PlayStation-Welt.

Gleichzeitig könnte Sony davon ausgehen, dass viele Spieler ohnehin auf externe Speicherlösungen setzen. Mit NVMe-SSDs lässt sich die PS5 relativ unkompliziert erweitern. Vorausgesetzt, man ist bereit, zusätzlich Geld zu investieren. Immerhin bekommt man 1TB mit Kühlkörper (der benötigt wird) bereits ab 77,14 Euro – gesehen bei Amazon.de*.

Für viele Spieler dürfte die neue PS5 Digital Edition ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits bleibt der Preis stabil, was in Zeiten steigender Produktionskosten ein Vorteil sein könnte. Andererseits wirkt weniger Speicher wie ein klarer Rückschritt, besonders in einer Ära, in der Games immer größer werden. Da nützt es nichts, wenn das Call of Duty HQ „kleiner“ wird, wenn AAA-Titel locker 100 GB und mehr benötigen.

Ob die Konsole ein Erfolg wird, hängt stark davon ab, wie die Community auf diese Entscheidung reagiert.

Werbung

Umfrage

Die PS5 Digital Edition soll künftig weniger Speicherplatz haben, aber den gleichen Preis! Wie denkst du darüber? Abgegebene Stimmen: –

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten