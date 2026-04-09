PS6-Handheld soll stärker als Xbox sein – Leak sorgt für Aufsehen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Die nächste PlayStation ist noch nicht offiziell angekündigt und trotzdem überschlagen sich seit Monaten die Gerüchte. Dieses Mal geht es nicht nur um eine klassische Konsole. Es geht um etwas, das Sony schon einmal versucht hat und vielleicht jetzt völlig neu denkt. Ein Handheld. Und laut Leak könnte dieses Gerät deutlich stärker sein, als viele erwartet haben.

PS6-Handheld soll überraschend leistungsstark sein

Ein bekannter Insider sorgt aktuell für Diskussionen in der Gaming-Community (via NeoGAF-Forum). Seine Aussage: Der geplante Handheld der nächsten PlayStation-Generation könnte technisch über der Xbox Series S liegen.

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Das klingt im ersten Moment fast unrealistisch. Doch laut Leak soll die GPU des Geräts „ein Stück stärker“ sein als die von Microsofts aktueller kleineren Xbox Series-Variante. Noch spannender: Beim Raytracing und Pathtracing soll der Unterschied sogar deutlich größer ausfallen.

Das würde bedeuten: Ein tragbares Gerät mit echter Next-Gen-Leistung. Für viele Fans wäre das ein echter Gamechanger.

Mehr als nur ein „Remote Play“-Gerät

Wichtig dabei: Dieses Handheld soll kein Streaming-Gerät wie die PlayStation Portal sein. Die Gerüchte deuten auf eine vollwertige Konsole hin. Ein Gerät, das Spiele direkt ausführt, nicht nur von einer anderen Konsole streamt.

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Das würde einen entscheidenden Unterschied machen. Du könntest theoretisch dieselben Spiele wie auf der PS6 unterwegs spielen. Ohne Einschränkungen durch Internetverbindung oder Streaming-Qualität. Und genau das hebt dieses Konzept deutlich von bisherigen Lösungen ab.

Technik könnte Nvidia sogar herausfordern

Ein besonders spannender Punkt betrifft die Upscaling-Technologie.

Sony arbeitet bereits mit PSSR. Einer eigenen Lösung, um Grafik „hoch-zu-skalieren“ und Performance zu verbessern. Laut Leak soll eine neue Version davon sogar besser sein als aktuelle Technologien wie DLSS. Das wäre ein riesiger Schritt.

Gerade im mobilen Bereich ist effizientes Upscaling entscheidend, um starke Grafik bei begrenzter Hardware zu ermöglichen. Wenn Sony hier wirklich einen Sprung macht, könnte das den gesamten Markt beeinflussen.

Großes Handheld-Comeback von Sony?

Für viele Fans fühlt sich das Ganze wie ein Déjà-vu an. Sony hatte bereits zwei Handhelds, die PSP (PlayStation Portable) und die PS Vita (2019 eingestellt).

Beide hatten ihre Stärken, beide hatten ihre Probleme. Vor allem die PS Vita entwickelte zwar eine treue Fanbasis, konnte sich aber wirtschaftlich nie richtig durchsetzen. Seitdem hat sich viel verändert.

Handheld-Gaming ist heute relevanter denn je. Geräte wie die Nintendo Switch oder PC-Handhelds haben gezeigt, wie groß der Markt geworden ist. Ein neuer PlayStation-Handheld würde also genau zur richtigen Zeit kommen.

Für viele Spieler wäre das ein attraktiver Einstieg in die nächste Generation. Noch ist alles Spekulation. Und wenn dieser Leak auch nur teilweise stimmt (wobei ich davon ausgehe), dann könnte die nächste PlayStation nicht nur stärker werden, sondern auch deutlich flexibler.

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