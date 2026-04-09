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Sony könnte Gaming neu definieren

PS6-Handheld soll stärker als Xbox sein – Leak sorgt für Aufsehen

Ein Leak zur PS6 deutet auf ein extrem starkes Handheld hin. Die Leistung soll sogar über der aktuellen Xbox Series S liegen.

i PS6-Handheld soll stärker als Xbox sein – Leak sorgt für Aufsehen
Artikel von Markus +
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Die nächste PlayStation ist noch nicht offiziell angekündigt und trotzdem überschlagen sich seit Monaten die Gerüchte. Dieses Mal geht es nicht nur um eine klassische Konsole. Es geht um etwas, das Sony schon einmal versucht hat und vielleicht jetzt völlig neu denkt. Ein Handheld. Und laut Leak könnte dieses Gerät deutlich stärker sein, als viele erwartet haben.

PS6-Handheld soll überraschend leistungsstark sein

Ein bekannter Insider sorgt aktuell für Diskussionen in der Gaming-Community (via NeoGAF-Forum). Seine Aussage: Der geplante Handheld der nächsten PlayStation-Generation könnte technisch über der Xbox Series S liegen.

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Das klingt im ersten Moment fast unrealistisch. Doch laut Leak soll die GPU des Geräts „ein Stück stärker“ sein als die von Microsofts aktueller kleineren Xbox Series-Variante. Noch spannender: Beim Raytracing und Pathtracing soll der Unterschied sogar deutlich größer ausfallen.

Das würde bedeuten: Ein tragbares Gerät mit echter Next-Gen-Leistung. Für viele Fans wäre das ein echter Gamechanger.

Mehr als nur ein „Remote Play“-Gerät

Wichtig dabei: Dieses Handheld soll kein Streaming-Gerät wie die PlayStation Portal sein. Die Gerüchte deuten auf eine vollwertige Konsole hin. Ein Gerät, das Spiele direkt ausführt, nicht nur von einer anderen Konsole streamt.

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Das würde einen entscheidenden Unterschied machen. Du könntest theoretisch dieselben Spiele wie auf der PS6 unterwegs spielen. Ohne Einschränkungen durch Internetverbindung oder Streaming-Qualität. Und genau das hebt dieses Konzept deutlich von bisherigen Lösungen ab.

PlayStation Portal -Der Handheld für daheim und via Cloud auch für unterwegs. - Bild: PlayStation

PlayStation Portal -Der Handheld für daheim und via Cloud auch für unterwegs. – Bild: PlayStation

Technik könnte Nvidia sogar herausfordern

Ein besonders spannender Punkt betrifft die Upscaling-Technologie.

Sony arbeitet bereits mit PSSR. Einer eigenen Lösung, um Grafik „hoch-zu-skalieren“ und Performance zu verbessern. Laut Leak soll eine neue Version davon sogar besser sein als aktuelle Technologien wie DLSS. Das wäre ein riesiger Schritt.

Gerade im mobilen Bereich ist effizientes Upscaling entscheidend, um starke Grafik bei begrenzter Hardware zu ermöglichen. Wenn Sony hier wirklich einen Sprung macht, könnte das den gesamten Markt beeinflussen.

Großes Handheld-Comeback von Sony?

Für viele Fans fühlt sich das Ganze wie ein Déjà-vu an. Sony hatte bereits zwei Handhelds, die PSP (PlayStation Portable) und die PS Vita (2019 eingestellt).

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Beide hatten ihre Stärken, beide hatten ihre Probleme. Vor allem die PS Vita entwickelte zwar eine treue Fanbasis, konnte sich aber wirtschaftlich nie richtig durchsetzen. Seitdem hat sich viel verändert.

Handheld-Gaming ist heute relevanter denn je. Geräte wie die Nintendo Switch oder PC-Handhelds haben gezeigt, wie groß der Markt geworden ist. Ein neuer PlayStation-Handheld würde also genau zur richtigen Zeit kommen.

Für viele Spieler wäre das ein attraktiver Einstieg in die nächste Generation. Noch ist alles Spekulation. Und wenn dieser Leak auch nur teilweise stimmt (wobei ich davon ausgehe), dann könnte die nächste PlayStation nicht nur stärker werden, sondern auch deutlich flexibler.

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