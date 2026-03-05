GTA 6 erscheint 2026 – doch erst die PS6 zeigt Rockstars Vision

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series

Die PC-Version könnte erst rund 16 Monate später folgen

Erst die PS6 könnte Rockstars Vision technisch vollständig zeigen

Der Release-Termin für Grand Theft Auto VI (GTA 6) für PS5 und Xbox Series dürfte endlich am 19. November 2026 sein. Doch vieles deutet darauf hin, dass GTA 6 erst auf der PS6 bzw. PC (und der nächsten Xbox) sein echtes Potenzial zeigen wird.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 offiziell für die aktuelle Konsolengeneration. Das dürfte mittlerweile durch sein. Spieler auf der PlayStation 5 und den Xbox-Series-Konsolen bekommen damit eines der ambitioniertesten Open-World-Spiele aller Zeiten. Rockstar Games baut erneut eine riesige Spielwelt rund um Vice City auf: mit dynamischem Wetter, komplexer KI und einer Stadt, die lebendiger wirken soll als alles, was die Reihe bisher gezeigt hat.

Doch bei aller Vorfreude stellt sich eine spannende Frage: Wird die erste Version des Spiels wirklich zeigen, was Rockstar technisch geplant hat – oder sehen wir die eigentliche Vision erst Jahre später?

Ein Blick auf GTA 5 zeigt, wie Rockstar wirklich denkt

Rockstar entwickelt seine Spiele selten nur für eine einzige Konsolengeneration. Das zeigte bereits Grand Theft Auto V eindrucksvoll.

Als GTA 5 im Jahr 2013 erschien, lief es zunächst auf PlayStation 3 und Xbox 360. Schon damals war die Spielwelt beeindruckend – aber gleichzeitig war klar, dass die Hardware an ihre Grenzen kam. Erst mit den späteren Versionen für PS4, Xbox One und PC zeigte sich, wie viel mehr im Spiel steckte. Später folgte die Version für PS5 und Xbox Series und legte nochmal eines drauf.

Die Städte wirkten plötzlich dichter, mehr Verkehr bevölkerte die Straßen und auch grafisch legte das Spiel deutlich zu. Für viele Spieler fühlte sich GTA 5 auf der neuen Hardware fast wie ein komplett neues Spiel an.

Genau dieses Szenario könnte sich nun wiederholen.

Keine Überraschung: Open World-Spiele bringt Konsolen-Hardware an ihre Grenzen

Eine riesige offene Spielwelt gehört zu den technisch anspruchsvollsten Dingen im Gaming und frisst viel CPU-Kraft. Jede zusätzliche Figur auf der Straße, jedes Fahrzeug und jedes dynamische Ereignis benötigt Rechenleistung.

Besonders Systeme wie:

große Menschenmengen in Städten

realistischer Verkehr

komplexe Polizeiverfolgungen

dynamische KI-Reaktionen

können aktuelle Hardware schnell an ihre Grenzen bringen.

Die Version von GTA 6 für PS5 und Xbox Series dürfte bereits beeindruckend sein. Doch eine leistungsstärkere Konsole könnte genau hier ansetzen und die Welt deutlich lebendiger machen.

GTA 6 wird die PS6 (bzw. die PC-Version) benötigen, um „perfekt“ zu werden

Viele Branchenanalysten gehen derzeit davon aus, dass die PlayStation 6 etwa 2028 erscheinen könnte. PS6-Release und PC-Termin von GTA 6 würden also ins selbe Jahr fallen.

Das passt erstaunlich gut zu Rockstars typischer Veröffentlichungsstrategie. Neue GTA-Titel erscheinen traditionell zuerst auf Konsolen, während eine PC-Version später folgt. Auch bei GTA 6 wird erwartet, dass die PC-Version etwa 16 Monate nach dem Konsolenstart veröffentlicht wird. Ein möglicher PC-Release würde damit ebenfalls in Richtung 2028 fallen. Ob Rockstar Games das stemmen kann?

GTA 6 könnte wieder mehrere Konsolen-Generationen begleiten

Rockstars Spiele haben oft eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. GTA 5 blieb über mehr als ein Jahrzehnt relevant und wurde über mehrere Konsolengenerationen hinweg weiterentwickelt.

Es ist gut möglich, dass GTA 6 einen ähnlichen Weg geht. Die Version von 2026 wäre dann nur der Anfang, während spätere Versionen mit stärkerer Hardware noch einmal deutlich mehr aus der Spielwelt herausholen. Gerade bei einer gigantischen Stadt wie Vice City könnte zusätzliche Leistung enorme Unterschiede machen. Ein Insider behauptete jüngst sogar, dass es die nächsten 20 Jahre (!) kein anderes Spiel geben wird, dass es toppen kann.

Wenn GTA 6 im November 2026 erscheint, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit eines der beeindruckendsten Open-World-Spiele aller Zeiten sein. Rockstar hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie weit sich seine Spiele technisch entwickeln können. Doch die Geschichte der Serie deutet darauf hin, dass das Spiel noch lange wachsen könnte.

Sollte die nächste Konsolengeneration tatsächlich um 2028 erscheinen, könnte GTA 6 dort noch einmal deutlich zulegen – mit noch dichteren Städten, komplexeren Simulationen und einer Welt, die Rockstars ursprünglicher Vision noch näherkommt.

Die Reise nach Vice City beginnt also 2026. In Kürze sogar die Vorbestellung dorthin. Aber die vollständige Vision von Rockstar erwarte ich mir erst 2028. Und dafür gebe ich gerne 100 Euro oder mehr aus. Wahrscheinlich sogar zweimal.

