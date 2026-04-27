Saros Release-Uhrzeiten: Wann du auf PS5 wirklich loslegen kannst

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor Release gibt es für Saros ein wichtiges Detail, das viele Spieler interessieren dürfte: Jetzt stehen die globalen Startzeiten fest – und je nach Region kannst du sogar früher loslegen als gedacht.

Offiziell erscheint der neue Housemarque-Shooter am 30. April 2026, doch wegen des globalen Unlocks beginnt der Start in manchen Regionen bereits am Vorabend. Laut PlayStation-Store-Daten und mehreren Berichten schaltet das Spiel um Mitternacht Eastern Time frei – das entspricht 21 Uhr PDT am 29. April und 6 Uhr morgens in Deutschland.

Heißt: Für einige Spieler beginnt Saros technisch schon einen Tag früher.

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Deluxe-Käufer dürfen noch früher rein

Noch spannender wird es für alle mit der Digital Deluxe Edition.

Die bietet laut offiziellen Infos 48 Stunden Early Access, wodurch du bereits ab dem 28. April spielen kannst.

Gerade bei einem Spiel wie Saros dürfte das für viele reizvoll sein – nicht nur wegen zwei Tagen Vorsprung, sondern auch, um möglichen Story-Spoilern aus dem Weg zu gehen.

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Preload ebenfalls bestätigt

Wer direkt zum Start loslegen will, sollte auch den Preload im Blick behalten.

Berichten zufolge startet der Vorab-Download:

Deluxe Edition früher

Standard-Version wenige Tage vor Launch

Gerade sinnvoll, denn Saros soll rund 83 GB groß sein.

Und bei Day-One-Downloads weiß man ja nie.

Warum die Uhrzeit gerade diskutiert wird

Viele Fans hatten mit einem klassischen lokalen Mitternachts-Release gerechnet.

Stattdessen setzt Sony offenbar auf einen simultanen globalen Start, wodurch einige Regionen früher Zugriff erhalten.

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Das sorgt gerade für Diskussionen – vor allem, weil Spieler plötzlich merken, dass sie Donnerstagmorgen statt erst tagsüber starten können.

Für deutsche Spieler ist 6 Uhr morgens damit ein ziemlich ungewöhnlicher, aber früher Launch.

Hype kurz vor Release steigt weiter

Dass die Startzeiten jetzt bekannt sind, kommt nicht zufällig.

Saros hat zuletzt „Gold-Status“ erreicht, der Release steht also fest. Gleichzeitig steigt nach neuen Previews und Gameplay-Eindrücken die Erwartung rund um Housemarques nächsten großen Titel weiter.

Und solche Details wie Launch-Uhrzeiten werden kurz vor Release plötzlich wichtig.

In diesem Artikel geht es um die Features, Grafik, Sound und Immersion von Saros. Hier geht es um die geleakte Trophäenliste des Spiels.

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