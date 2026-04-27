Saros: Trophäenliste geleakt – erste Details zur Platin-Herausforderung bekannt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Noch vor Release sorgt Saros für Gesprächsstoff – diesmal nicht wegen Gameplay oder Story, sondern wegen einer geleakten Trophäenliste, die offenbar bereits die komplette Platin-Herausforderung enthüllt.

Und die klingt alles andere als leicht.

Laut dem Leak umfasst das Spiel 45 Trophäen inklusive Platin, darunter Story-Erfolge, Boss-Trophäen und zahlreiche Challenge-Aufgaben.

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Besonders spannend: Die Liste verrät offenbar mehr über die Struktur des Spiels, als Housemarque bislang offiziell bestätigt hat.

Leak deutet auf mehrere Akte und viele Bosse hin

Demnach soll Saros in drei Akte plus Epilog unterteilt sein – ein Aufbau, der stark an Returnal erinnert. Dazu kommen Hinweise auf acht verschiedene Overlords, also Bossgegner, die für eigene Trophäen besiegt werden müssen.

Allein das deutet schon darauf hin, dass Saros größer werden könnte, als viele erwartet hatten.

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Noch interessanter sind aber einige Herausforderungen für Trophy-Hunter.

Platin klingt nach echter Hardcore-Aufgabe

Mehrere Trophäen klingen nach typischer Housemarque-Härte.

Eine Aufgabe soll verlangen, ein ganzes Biom ohne Schaden abzuschließen. Eine andere fordert, Tausende Gegner zu eliminieren oder Projektile mit dem Schild zu absorbieren. Auch Waffen-Meisterschaften und vollständige Freischaltungen scheinen Teil des Wegs zur Platin zu sein.

Kurz gesagt: Wer hier auf eine einfache Platin gehofft hatte, dürfte enttäuscht sein.

Gerade Veteranen von Returnal dürften sich allerdings eher bestätigt fühlen.

Fans entdecken versteckte Hinweise

Spannend ist auch, dass Fans bereits kleine Easter Eggs in den Trophäen entdeckt haben.

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Zahlen wie 1995 oder 2021 sollen laut Community direkte Verweise auf das Gründungsjahr von Housemarque und das Release-Jahr von Returnal sein.

Typisch Housemarque also – selbst in Trophäen steckt offenbar noch Lore und Studio-Humor.

Saros könnte Trophy-Jäger fordern

Wenn sich der Leak bestätigt, wird Saros nicht nur spielerisch anspruchsvoll, sondern auch bei der Platin-Trophäe ein echtes Brett.

Mehrere Akte, viele Bosse und harte Challenge-Ziele deuten darauf hin, dass Housemarque seiner Linie treu bleibt.

Und genau das dürfte für viele Fans eher gute Nachrichten sein.

In diesem Artikel geht es um die Features, Grafik, Sound und Immersion von Saros.

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