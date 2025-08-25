GTA 6: Gibt Rockstar wirklich 300 Millionen US-Dollar für Wasser aus?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Stell dir vor, ein Videospiel verschlingt 300 Millionen US-Dollar – nur für Wasser. Genau das behauptet gerade ein Bericht über Grand Theft Auto VI (GTA 6). Angeblich soll Rockstar Games ein eigenes Team aus 20 Ingenieuren zusammengestellt haben, das sich ausschließlich mit realistischen Wasser-Effekten beschäftigt. Von Wellen über Gezeiten bis hin zu Hurricanes soll alles simuliert werden.

Das klingt unglaublich, fast zu verrückt, um wahr zu sein. Aber genau deshalb reden gerade einige auf Reddit darüber. Denn klar ist: Miami, das Vorbild für die Spielwelt von GTA 6, lebt von Stränden, Booten, Kanälen und dem Ozean. Ohne Wasser wäre die Stadt nur halb so spannend. So abwegig ist die Sache dann doch nicht.

Die wilden Reaktionen der Fans

Auf Reddit überschlagen sich die (lustigen) Kommentare. Manche feiern die Idee, andere machen sich darüber Scherze. Einer spottete: „300 Millionen nur fürs Wasser? Wer glaubt so was?“ Ein anderer konterte lachend: „Aber stell dir vor, es stimmt wirklich!“

Wieder ein Nutzer scherzte: „Sie haben 200 Millionen für Wasser ausgegeben, eine Milliarde für Lucias Po-Physik – und 15 Millionen für den Rest des Spiels.“ Solche Sprüche zeigen, dass die Community das Gerücht nicht ganz ernst nimmt, aber trotzdem fasziniert ist.

Andere sehen die Sache realistischer. Ein Fan meinte: „Miami ist voller Strände, Kanäle und Boote. Wenn das im Spiel nicht groß umgesetzt wird, wäre das unlogisch.“ Ein weiterer erinnerte daran, dass schon Sea of Thieves viel Aufwand in seine Ozeane gesteckt hat. „Die Wellen dort sehen toll aus, aber sie haben keine echte Physik. Wenn Rockstar das kombiniert, steige ich nie wieder von meiner Yacht.“

Natürlich gibt es auch harte Skepsis. „Kein Entwickler gibt 300 Millionen nur für 20 Ingenieure aus. Das ist übertrieben“, schrieb jemand. Ein anderer lachte: „Für das Geld hätte ich ihnen Fiji-Wasser für fünf Dollar verkauft.“ Doch dann kam wieder Hoffnung auf: „Wenn sie das wirklich durchziehen, wäre es revolutionär für Open-World-Spiele.“

GTA 6: Wilde Wasser-Spekulationen. Warum das Gerücht trotzdem „passt“…

Auch wenn die Zahl fast unglaublich klingt, so ist klar: Wasser wird in GTA 6 eine größere Rolle spielen als je zuvor. Das Spiel könnte nicht nur Surfen bieten, sondern auch Stürme, Fluten und dynamische Gezeiten. Zum ersten Mal könnte eine Open World wirklich auf steigende und sinkende Wasserstände reagieren.

Das würde perfekt zum Schauplatz passen. Miami ist bekannt für seine Strände, Bootspartys und sogar Überschwemmungen nach Hurricanes. Wenn Rockstar diesen Aspekt der Stadt wirklich in die Spielwelt holt, wäre das ein Feature, das es so noch nie gab. Und wer Rockstar kennt, weiß: Das Studio ist berüchtigt dafür, extrem viel Aufwand in Details zu stecken. Schon bei Red Dead Redemption 2 haben sie Millionen investiert, um Tiere, Wetter und Landschaften möglichst realistisch wirken zu lassen. Warum also nicht auch beim Wasser?

Das teuerste Wasser der Gaming-Geschichte?

Die Entwicklung von Grand Theft Auto VI hat laut Schätzungen bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar „verschlungen“. Ob es nun wirklich 300 Millionen sind oder nur ein übertriebenes Gerücht, ist egal – das Thema hat was. Fans machen Witze, andere träumen von Bootsausflügen und Surfen, wieder andere verdrehen nur die Augen. Aber am Ende zeigt es vor allem eins: GTA 6 ist schon jetzt das am heißesten diskutierte Spiel der Welt.

Bis Rockstar Games selbst etwas bestätigt, bleibt die Frage offen. Doch die Vorstellung, dass Ebbe und Flut das Spielgeschehen beeinflussen könnten, sorgt schon jetzt für (Kommentar-)Wellen. Im wahrsten Sinne.

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob dieser Release-Termin gehalten wird? Zumindest Take-Two ist sich hier ziemlich sicher, dass es zu keinen weiteren Release-Verschiebungen kommen wird. Andererseits wären wir dies von GTA 5 bereits gewöhnt. Der dritte Trailer zu GTA 6 soll angeblich vor Weihnachten 2025 kommen und damit auch die Vorbestellungen einläuten. Spielerinnen und Spieler die auf einen „schnellen Release“ im Xbox Game Pass oder per PlayStation Plus gehofft haben, werden übrigens früh von Take-Two „ausgebremst“.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Wird man in GTA 6 wirklich surfen können?

Das Gerücht behauptet genau das. Bestätigt ist es nicht, aber da Miami ein Surfer-Hotspot ist, klingt es plausibel.

Das Gerücht behauptet genau das. Bestätigt ist es nicht, aber da Miami ein Surfer-Hotspot ist, klingt es plausibel. Plant Rockstar tatsächlich Hurricanes und Fluten im Spiel?

Angeblich sollen Wetterkatastrophen Teil des dynamischen Systems sein. Offiziell bestätigt wurde es bisher aber nicht.

Angeblich sollen Wetterkatastrophen Teil des dynamischen Systems sein. Offiziell bestätigt wurde es bisher aber nicht. Warum ist Wasser so wichtig für GTA 6?

Weil das Setting auf Florida basiert - mit Stränden, Kanälen, Sümpfen und Ozean. Wasser gehört hier einfach dazu.

