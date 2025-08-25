DailyGame
DailyGame - Gaming News - GTA 6: Gibt Rockstar wirklich 300 Millionen US-Dollar für Wasser aus?
ca. 4 Min lesen
Kuriose Behauptung oder echter Fakt?

GTA 6: Gibt Rockstar wirklich 300 Millionen US-Dollar für Wasser aus?

Neues Reddit-Gerücht zu GTA 6: Rockstar soll 300 Millionen Dollar für Wasser-Physik ausgeben. Fans lachen, zweifeln und feiern die Idee.

GTA 6: Gibt Rockstar wirklich 300 Millionen US-Dollar für Wasser aus?
Passend zum Thema
Hat Rockstar Games für Wasser-Effekte zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar ausgegeben? - Bild: Rockstar Games
Artikel von Markus +

Stell dir vor, ein Videospiel verschlingt 300 Millionen US-Dollar – nur für Wasser. Genau das behauptet gerade ein Bericht über Grand Theft Auto VI (GTA 6). Angeblich soll Rockstar Games ein eigenes Team aus 20 Ingenieuren zusammengestellt haben, das sich ausschließlich mit realistischen Wasser-Effekten beschäftigt. Von Wellen über Gezeiten bis hin zu Hurricanes soll alles simuliert werden.

Das klingt unglaublich, fast zu verrückt, um wahr zu sein. Aber genau deshalb reden gerade einige auf Reddit darüber. Denn klar ist: Miami, das Vorbild für die Spielwelt von GTA 6, lebt von Stränden, Booten, Kanälen und dem Ozean. Ohne Wasser wäre die Stadt nur halb so spannend. So abwegig ist die Sache dann doch nicht.

Werbung

Die wilden Reaktionen der Fans

Auf Reddit überschlagen sich die (lustigen) Kommentare. Manche feiern die Idee, andere machen sich darüber Scherze. Einer spottete: „300 Millionen nur fürs Wasser? Wer glaubt so was?“ Ein anderer konterte lachend: „Aber stell dir vor, es stimmt wirklich!“

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) - Bild: Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) spielt im fiktiven Vice City. – Bild: Rockstar Games

Wieder ein Nutzer scherzte: „Sie haben 200 Millionen für Wasser ausgegeben, eine Milliarde für Lucias Po-Physik – und 15 Millionen für den Rest des Spiels.“ Solche Sprüche zeigen, dass die Community das Gerücht nicht ganz ernst nimmt, aber trotzdem fasziniert ist.

Andere sehen die Sache realistischer. Ein Fan meinte: „Miami ist voller Strände, Kanäle und Boote. Wenn das im Spiel nicht groß umgesetzt wird, wäre das unlogisch.“ Ein weiterer erinnerte daran, dass schon Sea of Thieves viel Aufwand in seine Ozeane gesteckt hat. „Die Wellen dort sehen toll aus, aber sie haben keine echte Physik. Wenn Rockstar das kombiniert, steige ich nie wieder von meiner Yacht.“

Werbung

Natürlich gibt es auch harte Skepsis. „Kein Entwickler gibt 300 Millionen nur für 20 Ingenieure aus. Das ist übertrieben“, schrieb jemand. Ein anderer lachte: „Für das Geld hätte ich ihnen Fiji-Wasser für fünf Dollar verkauft.“ Doch dann kam wieder Hoffnung auf: „Wenn sie das wirklich durchziehen, wäre es revolutionär für Open-World-Spiele.“

GTA 6: Wilde Wasser-Spekulationen. Warum das Gerücht trotzdem „passt“…

Auch wenn die Zahl fast unglaublich klingt, so ist klar: Wasser wird in GTA 6 eine größere Rolle spielen als je zuvor. Das Spiel könnte nicht nur Surfen bieten, sondern auch Stürme, Fluten und dynamische Gezeiten. Zum ersten Mal könnte eine Open World wirklich auf steigende und sinkende Wasserstände reagieren.

Das würde perfekt zum Schauplatz passen. Miami ist bekannt für seine Strände, Bootspartys und sogar Überschwemmungen nach Hurricanes. Wenn Rockstar diesen Aspekt der Stadt wirklich in die Spielwelt holt, wäre das ein Feature, das es so noch nie gab. Und wer Rockstar kennt, weiß: Das Studio ist berüchtigt dafür, extrem viel Aufwand in Details zu stecken. Schon bei Red Dead Redemption 2 haben sie Millionen investiert, um Tiere, Wetter und Landschaften möglichst realistisch wirken zu lassen. Warum also nicht auch beim Wasser?

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) - Bild: Rockstar Games

Sumpflandschaft in GTA 6. – Bild: Rockstar Games

Das teuerste Wasser der Gaming-Geschichte?

Die Entwicklung von Grand Theft Auto VI hat laut Schätzungen bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar „verschlungen“. Ob es nun wirklich 300 Millionen sind oder nur ein übertriebenes Gerücht, ist egal – das Thema hat was. Fans machen Witze, andere träumen von Bootsausflügen und Surfen, wieder andere verdrehen nur die Augen. Aber am Ende zeigt es vor allem eins: GTA 6 ist schon jetzt das am heißesten diskutierte Spiel der Welt.

Bis Rockstar Games selbst etwas bestätigt, bleibt die Frage offen. Doch die Vorstellung, dass Ebbe und Flut das Spielgeschehen beeinflussen könnten, sorgt schon jetzt für (Kommentar-)Wellen. Im wahrsten Sinne.

Werbung

Die Unterwasserwelt in Grand Theft Auto VI sieht zumindest auf diesem veröffentlichten Screenshot sensationell aus. - Bild: Rockstar Games

Die Unterwasserwelt in Grand Theft Auto VI sieht zumindest auf diesem veröffentlichten Screenshot sensationell aus. – Bild: Rockstar Games

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ob dieser Release-Termin gehalten wird? Zumindest Take-Two ist sich hier ziemlich sicher, dass es zu keinen weiteren Release-Verschiebungen kommen wird. Andererseits wären wir dies von GTA 5 bereits gewöhnt. Der dritte Trailer zu GTA 6 soll angeblich vor Weihnachten 2025 kommen und damit auch die Vorbestellungen einläuten. Spielerinnen und Spieler die auf einen „schnellen Release“ im Xbox Game Pass oder per PlayStation Plus gehofft haben, werden übrigens früh von Take-Two „ausgebremst“.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wird man in GTA 6 wirklich surfen können?
    Das Gerücht behauptet genau das. Bestätigt ist es nicht, aber da Miami ein Surfer-Hotspot ist, klingt es plausibel.
  • Plant Rockstar tatsächlich Hurricanes und Fluten im Spiel?
    Angeblich sollen Wetterkatastrophen Teil des dynamischen Systems sein. Offiziell bestätigt wurde es bisher aber nicht.
  • Warum ist Wasser so wichtig für GTA 6?
    Weil das Setting auf Florida basiert - mit Stränden, Kanälen, Sümpfen und Ozean. Wasser gehört hier einfach dazu.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

GTA 6

Mehr dazu...

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist ein angekündigtes Action-Sandbox-Spiel von Rockstar Games. Es soll am 26. Mai 2026 erscheinen. Der Hype rund um GTA 6 ist groß, den der Vorgänger (GTA V) gehört zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten!

Publisher: Take-TwoSysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 26. Mai 2026

Mehr entdecken

Neu für dich!