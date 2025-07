MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat ein neues Update für Super Mario Party Jamboree veröffentlicht, Version 2.1.0, das wichtige Verbesserungen für die Kompatibilität mit der Nintendo Switch 2 mit sich bringt und mehrere Gameplay-Probleme behebt. Dieses Update führt offiziell die Unterstützung für die Nintendo Switch 2-Edition ein und beseitigt mehrere Bugs, die den Spielfortschritt auf der Original-Nintendo Switch und der neuen Hardware blockierten.

Spieler auf der neuen Switch 2 profitieren von mehreren Fixes, die Probleme mit der Regeln-Erklärung, Kamera-Verbindungen, Video-Springen und CPU-Verhalten in spezifischen Minispielen beheben. Zudem wurde die Stabilität des Online-Spiels verbessert, um ein reibungsloseres Multiplayer-Erlebnis zu gewährleisten. Auch der Anschluss und das Trennen von Kameras in bestimmten Spielsituationen wurde korrigiert, was die Benutzererfahrung spürbar verbessert.

Ein weiteres Highlight sind die Anpassungen bei den CPU-Bewegungen in einigen Mauskontroll-Minispielen, die nun deutlich präziser und weniger störend wirken. Diese Fixes tragen dazu bei, das Spielerlebnis für Besitzer der Switch 2 noch flüssiger zu gestalten.

Fehlerbehebungen für die Original-Nintendo Switch

Auch auf der Original-Switch wurden mehrere Probleme behoben. Ein Fehler, der den Spielfortschritt verhinderte, wenn nach dem Minispiel Rhythm Kitchen die Option „Erneut spielen“ ausgewählt wurde, wurde korrigiert. Ein weiteres Problem, das den Fortschritt nach einem CPU-Move in Mario’s Rainbow Castle blockierte, wurde ebenfalls gelöst.

Auch verschiedene Fehler im Zusammenhang mit dem Sammeln von Stempeln in Mario Party-Sessions wurden behoben. Diese Fehler traten unter bestimmten Bedingungen auf und führten zu unvorhergesehenen Spielabbrüchen. Zudem wurden mehrere Online-Fehler korrigiert, um das Multiplayer-Erlebnis stabiler zu machen.

Vollständige Patch-Notizen

Nintendo Switch 2 Edition

Unterstützung für die Nintendo Switch 2 Edition hinzugefügt.

Fehlerbehebungen (Nintendo Switch 2 Edition)

Ein Fehler wurde behoben, der den Spielfortschritt verhinderte, wenn der Bildschirm mit der Erklärung der Regeln für „Broozer Bash“ zu lange angezeigt wurde.

Ein Fehler, der Fortschrittsprobleme verursachte, wenn Studio-Videos zu bestimmten Zeiten übersprungen wurden, wurde behoben.

Ein Problem, das beim Verbinden oder Trennen von Kameras in bestimmten Momenten im Gameplay ausgelöst wurde, wurde behoben.

Die Anzeigeposition der Kamera (Gesicht) wurde korrigiert.

CPU-Bewegungen in bestimmten Maus-Minispielen wurden angepasst.

Mehrere Bugs im Zusammenhang mit dem Online-Spiel wurden behoben.

Weitere Fehlerbehebungen zur Verbesserung des gesamten Spielerlebnisses.

Nintendo Switch