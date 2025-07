Nintendo Switch 2 Update 20.2.0: Verbesserte Kompatibilität und Kindersicherung

TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Am 14. Juli 2025 veröffentlichte Nintendo das System-Update Version 20.2.0 für die Nintendo Switch 2 sowie die originale Switch. Auch wenn die Patch Notes auf den ersten Blick unspektakulär wirken, bringt das Update entscheidende Verbesserungen mit sich – insbesondere für Familien und langjährige Switch-Nutzer, die ihre Spielbibliothek auf die neue Konsole übertragen möchten.

Kindersicherung für die Switch 2: Ein nerviger Fehler wird durch Update behoben

Ein zentrales Problem betraf die Übertragung von Kindersicherungseinstellungen beim Wechsel von der Switch zur Switch 2. In bestimmten Fällen wurden diese Einstellungen nicht korrekt übernommen, was Eltern zwang, sämtliche Schutzmaßnahmen manuell neu zu konfigurieren. Mit Version 20.2.0 gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die Einstellungen werden nun zuverlässig übertragen, was den Umstieg auf die neue Konsole deutlich erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt.

Netzwerkprobleme und Systemstabilität

Ein weiterer Bug, der Nutzer daran hinderte, in den Interneteinstellungen über den Punkt „Netzwerke suchen“ hinauszukommen, wurde ebenfalls behoben. Zusätzlich enthält das Update allgemeine Stabilitätsverbesserungen, die das Nutzererlebnis optimieren sollen – auch wenn Nintendo wie üblich keine Details zu diesen Änderungen nennt.

Rückwärtskompatibilität: Alte Spiele laufen wieder besser

Besonders erfreulich ist die stille Verbesserung der Abwärtskompatibilität. Laut dem bekannten Dataminer OatmealDome wurden mehrere Probleme mit älteren Switch-Spielen behoben, die zuvor auf der Switch 2 abstürzten oder fehlerhaft liefen. So läuft etwa Portal 2 nach dem Update stabil, ebenso wie Titel wie Crypt of the NecroDancer und Slay the Spire. Diese Fortschritte sind entscheidend, da die Switch 2 sowohl physische als auch digitale Spiele der Vorgängerkonsole unterstützt. Allerdings mit teils unterschiedlicher Hardware-Kompatibilität, etwa bei den Joy-Con-Controllern.

Version 20.2.0 ist ein wichtiges Update für die Nintendo Switch 2, das nicht nur technische Fehler behebt, sondern auch die Nutzerfreundlichkeit und Kompatibilität verbessert. Wer ältere Spiele besitzt oder die Konsole familienfreundlich nutzen möchte, profitiert besonders. Ein kleiner Schritt im Changelog – aber ein großer für die Alltagstauglichkeit der Konsole.

