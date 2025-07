Call of Duty: Black Ops 7 – Leaker nennt den 14. November 2025 als Release-Termin

TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ein zuverlässiger Insider namens TheGhostOfHope hat den mutmaßlichen Veröffentlichungstermin für Call of Duty: Black Ops 7 geleakt: Der neueste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe soll demnach am Freitag, den 14. November 2025 weltweit erscheinen. Damit wäre es der späteste Release eines Haupttitels in der Geschichte von Call of Duty – sogar einen Tag später als Black Ops Cold War im Jahr 2020.

Zeitplan und Enthüllung

Die offizielle Vorstellung von Black Ops 7 ist für die Gamescom Opening Night Live am 19. August 2025 geplant.

Die Beta-Phase soll laut Leaks Ende September starten, direkt nach dem „Call of Duty: Next"-Event.

Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X|S, PC, sowie überraschend auch für PS4 und Xbox One.

Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist ebenfalls im Gespräch, basierend auf Microsofts Deal mit Nintendo.

Story und Setting von Black Ops 7

Black Ops 7 spielt im Jahr 2035 und setzt die Handlung von Black Ops 2 fort. Der Protagonist David Mason, Sohn von Alex Mason, kehrt zurück und muss sich mit seinem Team einem manipulativen Feind stellen, der Angst als Waffe nutzt. Die Entwickler versprechen eine Mischung aus klassischem Black Ops-Flair und modernen Gameplay-Elementen – inklusive Kampagne, Koop-Modus, Multiplayer und Zombies.

Warum der späte Release?

Der ungewöhnlich späte Veröffentlichungstermin könnte den Entwicklern mehr Zeit für Feinschliff geben. Gerüchte besagen, dass das Spiel sich in einem technisch herausfordernden Zustand befindet und zusätzliche Wochen für Optimierung benötigt. Auch das Marketing startet dieses Jahr später als üblich, was den November-Termin plausibel erscheinen lässt.

Erwartungen der Community

Die Rückkehr von David Mason und die Fortsetzung der Black Ops 2-Storyline sorgen für hohe Erwartungen. Entwickler Treyarch verspricht ein „kompetitives Erlebnis“, das besonders Fans des zweiten Teils ansprechen soll. Features wie das überarbeitete „Omnimovement“-System und klassische Waffen sollen das Spielgefühl modernisieren, ohne auf Jetpacks oder Wandläufe zurückzugreifen.

