Black Ops 7-Leak sorgt für Wirbel: Neue Spiel-Modi enthüllt, Fans rätseln über Jetpacks

Black Ops 7 sorgt noch vor Release für Schlagzeilen und das unbeabsichtigt. In der offiziellen Call of Duty-App auf Xbox sind Screenshots und Details zu zwei bislang unbekannten Spielmodi aufgetaucht. Die Infos wurden zwar rasch entfernt, doch das Internet vergisst bekanntlich nie. Zahlreiche Spieler konnten die neuen Inhalte sichern, und die Spekulationen lassen nicht lange auf sich warten, vor allem wegen eines möglichen Jetpack-Comebacks.

Die neuen Infos stammen von einem versehentlich veröffentlichten In-App-Update und betreffen zwei Modi: Skirmish (20vs20) und Overload (6vs6). Die offizielle Beschreibung liest sich wie folgt, laut CharlieIntel auf X.com (vormals Twitter):

Skirmish (20vs20): „Zwei Teams mit je 20 Spielern kämpfen auf einer weitläufigen Karte um Missionsziele. Kontrolliere wichtige Punkte, zerstöre feindliche Fracht oder übermittle Daten. Nutze deinen Wingsuit, um Gegner zu flankieren und schneller ans Ziel zu kommen.“

Overload: „Zwei Teams mit je 6 Spielern kämpfen um eine neutrale EMP-Bombe, die zur gegnerischen Basis transportiert werden muss. Wer mehrere Bomben erfolgreich abliefert, gewinnt.“

Die Modi erinnern an klassische „Battlefield“-Mechaniken, werden aber durch den Wingsuit-Einsatz etwas aufgepeppt. Doch gerade dieses Detail sorgt für hitzige Diskussionen, denn auf den Screenshots wirken einige Operator, als trügen sie Jetpacks.

Black Ops 7 mit Jetpacks oder nur mit Wingsuit?

Schon jetzt ist die Community gespalten. Auf Reddit heißt es etwa: „Die Operator sehen aus, als hätten sie Jetpacks – aber Activision meinte doch, es gäbe keine Jetpacks. Ich bin verwirrt“, so Dull-Caterpillar3153.

Einige vermuten, dass es sich nur um Boost-Mechaniken wie in Advanced Warfare handeln könnte, andere sehen das als Rückschritt in eine umstrittene Ära der Reihe. Tatsächlich hatte Activision noch vor wenigen Tagen betont, dass man sich bei Black Ops 7 am Boden halten wolle, ob der Wingsuit nur eine Bewegungsoption oder doch mehr ist, bleibt unklar.

Frust über Call of Duty HQ wächst

Abseits der neuen Modi schlägt auch die Integration in die Plattform „Call of Duty HQ“ weiter hohe Wellen. Viele Fans bemängeln, dass der Launcher unübersichtlich sei, Downloads unnötig aufbläht und den Start einzelner Spiele wie Modern Warfare 2 oder Black Ops 6 umständlich macht: „Man muss 30 GB an Inhalten laden, nur um dann ein Spiel zu starten, das den Launcher wieder schließt und sich selbst neu lädt. Das ist einfach nervig“, so ein weiterer Reddit-User.

Auch der Umfang sorgt für Diskussionen, Warzone allein 300 GB. Und obwohl manche Spieler Spaß an Black Ops 6 hatten, ist die Vorfreude auf den neuen Titel eher verhalten! Die Debatte rund um mögliche Jetpacks oder das CoD-HQ zeigen, dass sich die Community nach echten Innovationen sehnt.