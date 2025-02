Pokémon TCG Pocket: Neue Erweiterungen Licht des Triumphs angekündigt

Im Vorfeld der heutigen großen Pokémon Day-Präsentation kursierten viele Spekulationen und Gerüchte von Fans in den sozialen Medien. Nun ist die Präsentation da und bringt die Bestätigung, was als Nächstes für die verschiedenen Spiele der Reihe kommt. Auch ein ausführlicher Trailer zu Legenden: Z-A wurde veröffentlicht. Dazu gehört auch der neueste Mobile Gaming-Hit, Pokémon TCG Pocket. Frühere Leaks deuteten darauf hin, dass heute ein neues Set von Booster Packs für das mobile Sammelkartenspiel enthüllt wird, und jetzt ist es offiziell!

Die Pokémon Presents hat den Namen und das Veröffentlichungsdatum des nächsten Booster Packs für Pokémon TCG Pocket bekannt gegeben. Im Livestream wurde bestätigt, dass die neue Erweiterung Licht des Triumphs heißen und am 28. Februar 2025 erscheinen wird. Die neuen Packs haben Arceus EX als Highlight und zeigen ein Bild des legendären Pokémon auf der Vorderseite.

Weiterer Content für Pokémon TCG Pocket

Das Ankündigungsvideo zeigt nicht nur Arceus EX, sondern auch einige andere Karten, die im Spiel erscheinen werden, darunter Raichu, Knakrack EX sowie Folipurba und Glaziola EX. Besonders für Fans der Evoli-Entwicklungen ist dies aufregend, da diese beiden Karten erstmals im Spiel auftauchen. Der Trailer verrät zwar nicht die genaue Anzahl der enthaltenen Karten, aber das Licht des Triumphs Set wirkt in der Vorschau ähnlich wie das Mythical Island Set mit nur einer Pack-Art.

Dies entspricht auch den ersten Leaks, die auf ein einziges neues Boosterpack im Licht des Triumphs Set für Pokémon TCG Pocket hinwiesen. Das Set wird auch neue Unterstützerkarten mit Adaman und Irida enthalten, die helfen, Schaden zu blocken und Pokémon zu heilen. Wenn das Set am 28. Februar 2025 veröffentlicht wird, können die Spieler es zusammen mit den früheren Sets, einschließlich Genetic Apex, öffnen.

Es wurden noch keine Pläne bekannt gegeben, ältere Boosterpacks aus TCG Pocket zu entfernen. Da derzeit keine aktuellen Events in Pokémon TCG Pocket laufen, ist es wahrscheinlich, dass es neue Events geben wird, die mit der Veröffentlichung der Boosterpacks zusammenfallen. Dies würde dem Trend anderer Boosterpacks wie Mythical Island und Space-Time Smackdown folgen.

Quelle: youtube.com via The Official Pokémon YouTube channel