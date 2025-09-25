Pokémon TCG Pocket: Deluxepack-ex-Boosterpacks starten Ende September

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

The Pokémon Company hat ein besonderes Highlight für alle Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels angekündigt. Ab dem 30. September 2025 stehen exklusive Deluxepack-ex-Boosterpacks in der App Pokémon TGC Pocket zur Verfügung. Das Angebot läuft bis zum 30. Oktober 2025 und bringt eine Mischung aus Nostalgie, Sammlerwert und frischen Designs.

Die Deluxepack-ex-Boosterpacks enthalten Karten aus vorherigen Erweiterungen, angefangen bei Unschlagbare Gene bis hin zu Weisheit von Meer und Himmel. Jede dieser besonderen Packungen beinhaltet vier Karten, wobei garantiert mindestens eine Karte der Seltenheitsstufe 4-Diamant oder höher enthalten ist.

Das macht die Packs besonders interessant für Sammlerinnen und Sammler, da viele beliebte Karten aus vergangenen Sets erneut verfügbar sind. Manche Karten erscheinen zudem als Parallelfolien oder mit komplett neuen Illustrationen, was selbst bekannten Motiven einen frischen Look verleiht. Damit bieten die Packs nicht nur eine Chance auf begehrte Seltenheiten, sondern auch auf echte Sammlerstücke.

Ein offizieller Trailer auf dem YouTube-Kanal von Pokémon gibt erste Eindrücke von den Deluxepack-ex-Packs und zeigt, wie diese im Spiel umgesetzt werden.

Events bringen zusätzliche Spannung

Neben den neuen Boosterpacks kündigte The Pokémon Company auch mehrere Events innerhalb der App an. Spielerinnen und Spieler dürfen sich im Oktober auf zahlreiche Aktivitäten freuen:

Drop-Event mit Raichu-ex (6. bis 16. Oktober): Hier können besondere CPU-Kämpfe bestritten werden, um neue Promopacks zu erhalten.

Bonuswoche (12. bis 19. Oktober): Neue Missionen warten mit Belohnungen wie Pack-Sanduhren.

Wunderwahl-Event (13. bis 23. Oktober): Promokarten mit Shaymin und Absol tauchen auf, dazu gibt es Event-Missionen mit Shop-Tickets.

Massiver Auflauf von Parallelfolienkarten (23. bis 29. Oktober): Parallelfolienkarten erscheinen häufiger in Wunderwahl+ und Bonuswahl.

Diese Events sorgen dafür, dass Spielerinnen und Spieler nicht nur neue Karten sammeln, sondern auch aktiv in das Spielgeschehen eingebunden bleiben.

Ein Muss für Fans des Sammelkartenspiels

Die Deluxepack-ex-Boosterpacks dürften vor allem langjährige Fans des Pokémon-Sammelkartenspiels begeistern. Durch die Kombination aus alten Favoriten, garantierten Seltenheiten und frischen Designs schaffen sie einen Spagat zwischen Nostalgie und Innovation. In Verbindung mit den zeitlich begrenzten Events im Oktober bietet sich ein spannender Monat für alle, die ihre Sammlung erweitern oder einfach neue Karten erleben wollen.

