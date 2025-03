Pokémon TCG Pocket: Trade Tokens werden bereits entfernt – Was bedeutet das für Spieler?

Der Handel in Pokémon TCG Pocket startete mit einem katastrophalen Beginn. Sobald der Handelsmechanismus freigeschaltet wurde, wurde er von der Community als „räuberisch und schlichtweg gierig“ kritisiert, was die Entwickler dazu veranlasste, mitzuteilen, dass sie „aktiv daran arbeiten“, Änderungen vorzunehmen. Trotz der strengen Beschränkungen, die im Vorfeld eingeführt wurden, und der Warnungen an die Spieler, wurden Karten sofort auf Plattformen wie eBay für echtes Geld verkauft.

Seitdem hat der Handelsmechanismus mit seinen restriktiven Anforderungen weiterhin Bestand, und kürzlich wurden Kollision von Raum und Zeit-Karten zum Handels-Pool hinzugefügt. Doch wie versprochen, hat DeNA nun bestätigt, dass es größere Änderungen am Handelssystem von TCG Pocket vornehmen wird – und bereits die neu eingeführten Trade Tokens abschafft. In einer Ankündigung, die über soziale Medien verbreitet wurde, skizzierte das Pokémon TCG Pocket-Team seine Pläne, den Handel „zugänglicher und unterhaltsamer“ zu gestalten.

We’d like to share an update on Trading in #PokemonTCGPocket. 👇 Join the discussionhttps://t.co/l4KacF7Ey9 pic.twitter.com/I6r0TtTsYV — Pokémon TCG Pocket (@PokemonTCGP) March 14, 2025

DeNA verbessert Trade Tokens-Mechanik in Pokémon TCG Pocket



Der erste Schritt dabei ist die vollständige Entfernung der Trade Tokens. Das Team erklärte: „Trade Tokens werden komplett abgeschafft, und Spieler müssen keine Karten mehr tauschen, um die für den Handel erforderliche Währung zu erhalten. Stattdessen wird für den Handel von Karten mit drei Rauten, vier Rauten und einem Stern jetzt Sternenstaub benötigt.“. Die Entwickler räumen jedoch ein, dass die Aufteilung von Sternenstaub zwischen Flairs und Handel weiterhin eine Herausforderung darstellen könnte.

Daher prüfen sie Möglichkeiten, „die Menge an Sternenstaub, die Spieler erhalten, zu erhöhen“, um den Handel fairer und zugänglicher zu gestalten. Für Spieler, die bereits eine große Anzahl von Trade Tokens angesammelt haben, gibt es eine gute Nachricht: Sobald das neue System live geht, können diese Tokens gegen Sternenstaub eingetauscht werden. Die neuen Änderungen sollen bis zum Ende des Herbstes dieses Jahres umgesetzt werden.

Damit reagieren die Entwickler nicht nur auf die Kritik der Community, sondern zeigen auch, dass sie bereit sind, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

